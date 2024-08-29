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Создан автомобиль для России, который не боится наших дорог.

Электромобиль Exlantix ES адаптировали для России, учтя местные особенности. Автомобиль получил батарею 800 Вт*ч и запас хода в 530 км.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
29.08.2024, 17:21·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Электромобиль Exlantix ES адаптировали для России, учтя местные особенности. Автомобиль получил батарею 800 Вт*ч и запас хода в 530 км. Премиум-купе оснастили полным приводом, интеллектуальной пневмоподвеской и технологией CDC для высокого комфорта и управляемости.

Внутреннее пространство Exlantix ES адаптировали для российских покупателей, учитывая запросы клиентов. Уникальное рулевое колесо с кнопками и джойстиками, качественные материалы и стильные детали создают элегантный облик интерьера.

Электромобиль адаптирован для российской погоды с «зимним пакетом», включающим подогрев сидений, руля, стекол и зеркал, а также насосы для обогрева батареи. Скрытые ручки кузова обледенению не страшны.

Электрокар Exlantix ES оснащен русифицированной мультимедийной системой и автоматическими обновлениями ПО. Производитель утверждает, что автомобиль обладает уровнем комфорта высокого класса.

Exlantix планирует расширить модельный ряд на российском рынке. Помимо купе ES, в продажу поступит электрический кроссовер ET. Бренд намерен занять достойное место среди премиальных электромобилей в России.

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Exlantix (6)

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