Создан автомобиль для России, который не боится наших дорог.

Электромобиль Exlantix ES адаптировали для России, учтя местные особенности. Автомобиль получил батарею 800 Вт*ч и запас хода в 530 км. Премиум-купе оснастили полным приводом, интеллектуальной пневмоподвеской и технологией CDC для высокого комфорта и управляемости.

Внутреннее пространство Exlantix ES адаптировали для российских покупателей, учитывая запросы клиентов. Уникальное рулевое колесо с кнопками и джойстиками, качественные материалы и стильные детали создают элегантный облик интерьера.

Электромобиль адаптирован для российской погоды с «зимним пакетом», включающим подогрев сидений, руля, стекол и зеркал, а также насосы для обогрева батареи. Скрытые ручки кузова обледенению не страшны.

Электрокар Exlantix ES оснащен русифицированной мультимедийной системой и автоматическими обновлениями ПО. Производитель утверждает, что автомобиль обладает уровнем комфорта высокого класса.

Exlantix планирует расширить модельный ряд на российском рынке. Помимо купе ES, в продажу поступит электрический кроссовер ET. Бренд намерен занять достойное место среди премиальных электромобилей в России.