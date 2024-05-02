В России появится совершенно новый автомобильный бренд. Что он будет продавать?

Этот гибридный автомобиль, получивший скромное название Jishi 01, уже поставляется в Китае и готовится к выходу на российский рынок.

Дизайн автомобиля был разработан итальянской студией Pininfarina, а производством занимается компания BAW. Российский дистрибьютор Rox Motor — компания KaiHe — уже начала процесс оформления ОТТС на модель Jishi 01, чтобы начать поставки на наш рынок.

Фото: motor.ru

Планируется завершить сертификацию модели до конца 2024 года, после чего автомобиль будет доступен для продажи. Его стоимость ожидается более 7 миллионов рублей, что поместит его в категорию премиальных автомобилей вроде Li Auto.

По словам представителей компании, спрос на модель уже есть: каждый месяц параллельным импортом в Россию поступает примерно 60 машин. Rox Motor сейчас ищет партнеров для создания дилерской сети и занимается русификацией мультимедийной системы автомобилФото: я.

Фото: motor.ru

В то время как процесс подготовки к продаже в России активно продвигается, в апреле на авторынке страны появились и другие новинки.