В России появится совершенно новый автомобильный бренд. Что он будет продавать?

Этот гибридный автомобиль, получивший скромное название Jishi 01, уже поставляется в Китае и готовится к выходу на российский рынок.
Дизайн автомобиля был разработан итальянской студией Pininfarina, а производством занимается компания BAW. Российский дистрибьютор Rox Motor — компания KaiHe — уже начала процесс оформления ОТТС на модель Jishi 01, чтобы начать поставки на наш рынок.
Планируется завершить сертификацию модели до конца 2024 года, после чего автомобиль будет доступен для продажи. Его стоимость ожидается более 7 миллионов рублей, что поместит его в категорию премиальных автомобилей вроде Li Auto.
По словам представителей компании, спрос на модель уже есть: каждый месяц параллельным импортом в Россию поступает примерно 60 машин. Rox Motor сейчас ищет партнеров для создания дилерской сети и занимается русификацией мультимедийной системы автомобилФото: я.
В то время как процесс подготовки к продаже в России активно продвигается, в апреле на авторынке страны появились и другие новинки.