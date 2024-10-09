В России скоро появится новый премиум-класса минивен, способный проехать до 800 километров без подзарядки. Подробности

Китайский автопроизводитель Great Wall объявил о планах по представлению на российском рынке новой модели гибридного минивэна Wey 80, которая станет третьим автомобилем марки Wey в стране. По информации пресс-службы автопроизводителя, автомобиль будет доступен в двух комплектациях: Premium на семь мест и Business Lounge на шесть мест с удлиненным кузовом.

Минивэны Wey 80 оборудованы высокоэффективной гибридной силовой установкой PHEV, состоящей из 1,5-литрового турбированного бензинового двигателя и двух электродвигателей. Максимальный крутящий момент составляет 762 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,7 секунды в комплектации Premium и за 5,9 секунды в комплектации Business Lounge с максимальной скоростью 170 км/ч.

Автомобиль оснащен интеллектуальной системой полного привода, обеспечивающей оптимальное сочетание мощности ДВС и электродвигателей. Модель также обладает литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью до 44,28 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до 183 км без подзарядки в режиме электротяги.

Wey 80 имеет современный внешний вид с элегантными линиями кузова, LED оптикой, раздвижными электрическими дверями и 18-дюймовыми колесными дисками. Внутри автомобиля предусмотрено комфортное пространство с шумоизоляцией и высокотехнологичными возможностями, такими как вентиляция и подогрев сидений, беспроводное зарядное устройство и система контроля климата.

Фото: Автоновости Дня

Водителю доступны цифровая приборная панель, мультимедийная система и вариант с головным дисплеем. Аудиосистема может включать от 8 до 20 динамиков в зависимости от комплектации. Помимо этого, владельцы Wey 80 смогут пользоваться специальным приложением для дистанционного управления автомобилем через смартфон.

Внутренняя отделка Wey 80 варьируется от искусственной кожи в базовой версии до натуральной кожи Наппа с функцией массажа в топовой комплектации. Сиденья третьего ряда оборудованы функцией регулировки и подогрева, а также интегрированным боксом для охлаждения и подогрева напитков.

Great Wall обещает, что Wey 80 будет адаптирован к российским условиям, включая зимний пакет, ведущий к подогреву стекол, сидений и антикоррозийной обработке кузова. Безопасность также на высоком уровне благодаря применению высокопрочной стали, множеству датчиков и подушкам безопасности.

Подробности о ценах, комплектациях и функциях модели будут раскрыты ближе к началу продаж, запланированных на конец 2024 года. Напомним, что месяц назад Great Wall представил на российском рынке SUV 07, который уже доступен для приобретения в официальных дилерских центрах бренда Tank с 7 сентября.