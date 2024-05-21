Новый полноприводный Geely Atlas скоро появится в России: какова его цена?

Новейшая информация с портала «Китайские автомобили» сообщает, что Geely Atlas теперь доступен в России исключительно с передним приводом. Однако скоро на автомобильном рынке появится и полноприводная версия этой модели.

Согласно данным портала, полноприводный Geely Atlas планируется выпустить в России уже в этом летнем сезоне. Но пока нет точной информации о дате начала продаж и розничной цене в официальном порядке.

Сведения из дилерских кругов говорят о том, что кроссовер с полным приводом будет стоить примерно на 300 тыс. рублей больше, чем его переднеприводный вариант. Учитывая, что базовая версия Geely Atlas в настоящее время предлагается от 3,2 млн рублей, а топовая модификация с передним приводом стоит почти 3,5 млн рублей, можно предположить, что цена на полноприводную модель будет в диапазоне 3,5-3,8 млн рублей.

Двигатель полноприводного Geely Atlas будет оснащен 2,0-литровым турбомотором, работающим в паре с восьмиступенчатой «автоматической» трансмиссией. Характеристики мощности мотора пока не разглашаются, но, вероятнее всего, это будет либо 200 л.с., либо 238 л.с.

Что касается комплектации и оснащения полноприводного Geely Atlas, здесь можно только гадать. Предполагается, что данная модель будет иметь больше опций и функций, чем кроссовер с передним приводом.

В то же время в Китае состоялась презентация нового компактного кроссовера от Geely, цена которого соответствует LADA Vesta. Подробности о данной модели делился портал «Автоновости дня».