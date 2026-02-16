В России представят новый внедорожник с «техникой», адаптированной к морозам, и расширенным сервисом

Компания Chery начала адаптацию нового внедорожника iCAUR V27 к требованиям эксплуатации в российских климатических и дорожных условиях. После дебюта модели в Дубае и запуска производства на заводе в Уху, первые экземпляры уже направлены на испытания и доработку перед поставками на российский рынок.

Представитель производителя отметил, что марка ориентируется на эксплуатацию автомобилей в реальных условиях — как в городах, так и в отдалённых районах страны. Особое внимание уделяется адаптации конструкции и сервисной поддержки. При этом учитываются суровые морозы, большие расстояния между населёнными пунктами и состояние дорог.

Новый iCAUR V27 выделяется узнаваемым внешним видом в стиле «boxy», что обеспечивает не только практичность, но и актуальность дизайна на протяжении многих лет. Модель оборудована гибридной силовой установкой: в состав входят 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 141 л. с. и один или два электродвигателя в зависимости от комплектации.

Топовая версия с двумя электромоторами способна развивать до 449 л. с. и разгоняется до 100 км/ч всего за 5 секунд. Версия с одним электродвигателем выдаёт 248 л. с. На электротяге iCAUR V27 способен преодолевать дистанции до 210 км, а общий запас хода в смешанном цикле превышает 800 км.

Для комфорта и надёжности эксплуатации в холодное время года предусмотрена система «1+1+3», объединяющая бензиновый двигатель и генератор с тремя электрическими модулями: аккумуляторной батареей, электромоторами и силовой электроникой. Это решение обеспечивает эффективный подогрев батарей и салона и способствует экономии заряда при низких температурах. К тому же, для российского рынка внедорожнику усилили ходовую часть и увеличили дорожный просвет.

В компании iCAUR сообщили о подготовке локализованного сервисного обслуживания — ведётся адаптация программного обеспечения, обучение специалистов сервисных центров и создание инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивую работу внедорожника в российских условиях.

До отгрузки на зарубежные рынки, iCAUR V27 прошёл масштабные испытания: модель протестировали по более чем 50 программам в различных климатах и на разных типах дорог. Лишь в Китае общая протяжённость испытательных маршрутов превысила 1 миллион километров.

Внедорожник выдержал заморозки до -40 °C в Хэйхэ, жары свыше +50 °C в Турпане, испытания на Тибетском нагорье, по маршрутам через болотистые и прибрежные участки, а также тесты во влажном климате Юго-Восточной Азии и при сильных морозах. Модель подтвердила соответствие строгим международным стандартам надёжности и устойчивости в эксплуатации.

Как сообщили в пресс-службе производителя, для эффективной работы при температурных перепадах от -35 °C до +60 °C внедорожник получил развитую систему «5D Smart Thermal Control System» с 17 режимами адаптации к различным условиям эксплуатации.

Ранее были объявлены ориентировочные цены на iCAUR V27 в России. Прогноз по стоимости разных версий автомобиля предоставила директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

Автор: Иван Бахарев