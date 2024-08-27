Главная Новости Новые модели В России будет выпущен ещё один электромобиль от российских производителей
Новости

В России будет выпущен ещё один электромобиль от российских производителей

Телеграм-канал «Автопоток» сообщает, что команда «Росатом» представила уникальный макет семейного кроссовера в рамках проекта Voyt с оригинальным дизайном от Романа Войта. Этот макет еще не появлялся на автомобильных выставках.
РедакцияР
Редакция
27.08.2024, 07:52·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Телеграм-канал «Автопоток» сообщает, что команда «Росатом» представила уникальный макет семейного кроссовера в рамках проекта Voyt с оригинальным дизайном от Романа Войта.

Этот макет еще не появлялся на автомобильных выставках. Однако его уже увидели студенты и абитуриенты во время Дня открытых дверей в МИСИС.

Согласно ранее опубликованным данным, проект Voyt отличается использованием универсальной платформы, которая позволяет производить электрокары себестоимостью, сопоставимой с транспортными средствами с двигателями внутреннего сгорания при небольших объемах производства.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что на изображении представлена LADA Vesta в своей наиболее продвинутой комплектации.

Источник

Новые модели (244)Электрокар (68)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация