В России будет выпущен ещё один электромобиль от российских производителей

Телеграм-канал «Автопоток» сообщает, что команда «Росатом» представила уникальный макет семейного кроссовера в рамках проекта Voyt с оригинальным дизайном от Романа Войта.

Этот макет еще не появлялся на автомобильных выставках. Однако его уже увидели студенты и абитуриенты во время Дня открытых дверей в МИСИС.

Согласно ранее опубликованным данным, проект Voyt отличается использованием универсальной платформы, которая позволяет производить электрокары себестоимостью, сопоставимой с транспортными средствами с двигателями внутреннего сгорания при небольших объемах производства.

Фото: Carsweek.ru

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