В России начали продавать новый седан Honda Inspire из Китая

На российском рынке появились предложения по продаже седана Honda Inspire. В настоящее время в актуальных объявлениях числятся как минимум два автомобиля этой модели. Оба экземпляра практически новые: один произведён в 2023 году, второй — в 2024 году. За сборку данных седанов отвечает совместное предприятие Honda-Dongfeng.

В Москве представлен более новый Honda Inspire 2024 года выпуска. Пробег автомобиля составляет всего 29 километров, а стоимость заявлена на уровне 3,4 миллиона рублей. Эта версия оснащена передним приводом, вариаторной коробкой передач и полуторалитровым двигателем с мощностью 192 лошадиные силы, как выяснила редакция CarsWeek.ru.

Другой экземпляр, выпущенный в 2023 году, имеет пробег 78 километров. Продавец оценивает седан в комплектации Jingyao в 3,7 миллиона рублей. Эта версия отличается расширенным оснащением: в наличии 19-дюймовые легкосплавные диски, парктроники, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, системы кругового обзора, навигация, беспроводная зарядка, цифровая приборная панель, премиальная аудиосистема, светодиодная контурная подсветка салона, проекционный дисплей на лобовом стекле и датчик усталости водителя. Также предусмотрен подогрев зеркал и всех кресел.

Honda Inspire позиционируется как спортивная версия Honda Accord 11-го поколения. От базовой модели Accord данная модификация отличается оригинальными бамперами, иной решёткой радиатора и задними фонарями. Благодаря изменённому обвесу длина автомобиля увеличилась до 4979 миллиметров.

В 2023 году независимая организация C-NCAP провела краш-тест седана Honda Inspire. По итогам испытаний модель получила высшую оценку — пять звёзд. За защиту водителя и пассажиров автомобиль набрал 92,09%, для пешеходов этот показатель составил 85,51%, а эффективность работы ассистентов и систем безопасности оценили на 82,95%.



Фото: Carsweek.ru

Напомним, ранее сообщалось о проведении отзывной кампании по автомобилям Honda в России из-за возможных проблем с подушками безопасности Takata.

Фото: Auto.ru