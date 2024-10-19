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Бюджетный Hyundai, доступный по цене "Лады", набирает популярность на российском рынке

В Россию начали поступать новые модели Hyundai i30, что стало интересным событием для автолюбителей, уставших от стандартных предложений на рынке.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
19.10.2024, 20:32·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В Россию начали поступать новые модели Hyundai i30, что стало интересным событием для автолюбителей, уставших от стандартных предложений на рынке. "Автоновости дня" провели исследование и установили, что цены на эти машины стартуют от 2,4 млн рублей на популярных сайтах объявлений в октябре.

Некоторые автосалоны уже предлагают Hyundai i30 по минимальной цене. Например, универсал можно купить за 2 390 000 рублей в Рязани. Этот автомобиль оснащен кондиционером, мультимедийной системой с Bluetooth, электрорегулировкой зеркал и другими опциями.

Фото: Автоновости Дня

Стоимость отечественного универсала LADA Vesta SW Sportline приблизительно такая же - от 2 392 900 рублей. В топовой комплектации Sportline с пакетом Black цена стартует от этой отметки.

За 2 499 000 рублей в Оренбурге можно стать владельцем хэтчбека i30. В эту цену входит множество опций, таких как подогрев сидений и руля, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и другие.

Фото: Автоновости Дня

В других городах цены на Hyundai i30 выше. Например, в Новосибирске его стоимость уже 2 539 000 рублей, в Тюмени - 2 749 000 рублей, а в Уфе - 2 949 900 рублей. В Магнитогорске и Пятигорске за новинку просят 3 175 696 и 3 199 000 рублей соответственно.

Все автомобили Hyundai i30 оснащены одним двигателем - 1,5-литровым атмосферником мощностью 110 л.с. в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin. Привод у них только передний.

Кроме того, на российском рынке снова появился популярный седан Hyundai Elantra. Цены на эту модель начинаются от 1,8 млн рублей на одном из популярных сайтов объявлений.

Источник

Hyundai (170)

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