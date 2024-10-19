Бюджетный Hyundai, доступный по цене "Лады", набирает популярность на российском рынке

В Россию начали поступать новые модели Hyundai i30, что стало интересным событием для автолюбителей, уставших от стандартных предложений на рынке. "Автоновости дня" провели исследование и установили, что цены на эти машины стартуют от 2,4 млн рублей на популярных сайтах объявлений в октябре.

Некоторые автосалоны уже предлагают Hyundai i30 по минимальной цене. Например, универсал можно купить за 2 390 000 рублей в Рязани. Этот автомобиль оснащен кондиционером, мультимедийной системой с Bluetooth, электрорегулировкой зеркал и другими опциями.

Фото: Автоновости Дня

Стоимость отечественного универсала LADA Vesta SW Sportline приблизительно такая же - от 2 392 900 рублей. В топовой комплектации Sportline с пакетом Black цена стартует от этой отметки.

За 2 499 000 рублей в Оренбурге можно стать владельцем хэтчбека i30. В эту цену входит множество опций, таких как подогрев сидений и руля, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и другие.

Фото: Автоновости Дня

В других городах цены на Hyundai i30 выше. Например, в Новосибирске его стоимость уже 2 539 000 рублей, в Тюмени - 2 749 000 рублей, а в Уфе - 2 949 900 рублей. В Магнитогорске и Пятигорске за новинку просят 3 175 696 и 3 199 000 рублей соответственно.

Все автомобили Hyundai i30 оснащены одним двигателем - 1,5-литровым атмосферником мощностью 110 л.с. в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin. Привод у них только передний.

Кроме того, на российском рынке снова появился популярный седан Hyundai Elantra. Цены на эту модель начинаются от 1,8 млн рублей на одном из популярных сайтов объявлений.