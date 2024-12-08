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В России представлен новый современный седан Toyota, цена которого ниже, чем у "Москвича"

В Россию поступили новые Toyota Levin, предназначенные для тех, кто не любит китайские седаны C-класса. Эти автомобили являются копией знакомой россиянам Corolla, но выпущены для китайского рынка.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
08.12.2024, 13:21·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В Россию поступили новые Toyota Levin, предназначенные для тех, кто не любит китайские седаны C-класса. Эти автомобили являются копией знакомой россиянам Corolla, но выпущены для китайского рынка. Цены на новинку стартуют от 2 400 000 рублей, согласно информации портала «Автоновости дня».

Первый автомобиль Toyota Levin 2024 года выпуска уже доступен к продаже. За 2 400 000 рублей можно приобрести машину в наличии у частного продавца из Читы. Автомобиль оснащен кондиционером, системой управления дальним светом, подушками безопасности и другими опциями.

Фото: Автоновости Дня

Сравнивая цены, можно отметить, что отечественный автомобиль «Москвич 6» в базовой комплектации с «роботом» стоит дороже нового Levin, начиная от 2 976 000 рублей. Топовая версия Moskvich 6 обойдется покупателю в 3 116 000 рублей.

Второй Toyota Levin был привезен из Иркутска и предложен к продаже за 2 540 000 рублей. Характеристики комплектации не были озвучены продавцом, но на фотографиях видно некоторые опции, включая мультимедийную систему и климат-контроль.

Фото: Автоновости Дня

Оба автомобиля представлены в белом цвете и оснащены 116-сильным 1,2-литровым турбомотором, который работает с бесступенчатым вариатором. Привод у них только передний.

Также стоит отметить, что новый Nissan X-Trail, который прекратили выпускать в России с 2022 года, все еще можно купить. Модели четвертого поколения продаются на одном из классифайдов от 3 300 000 рублей.

Источник

Toyota (262)

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