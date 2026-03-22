В России представили семейный кроссовер с надежным мотором по цене ниже, чем у Tenet и Geely

На российском автомобильном рынке появился новый семейный кроссовер — Samsung QM6, ранее выпускавшийся исключительно для Южной Кореи. Модель стала доступна для заказа, сообщает издание «Автоновости дня». Как отмечается, данная версия фактически является аналогом хорошо знакомого россиянам Renault Koleos.

Потенциальные покупатели могут приобрести Samsung QM6 по цене, начинающейся от 2 800 000 рублей. Такой вариант предлагают крупные дилеры из Владивостока, работая исключительно под заказ. Для сравнения: Tenet T8, собираемый на бывшем заводе Volkswagen под Калугой, обойдется заметно дороже — минимум в 3 630 000 рублей. Jaecoo J8 последних комплектаций стартует с отметки 4 074 000 рублей, а Geely Monjaro предлагается от 4 549 990 рублей.

За 2 800 000 рублей новый Samsung QM6 приедет к клиенту с рядом современных опций. По фотографиям из объявлений видно, что автомобиль оснащён мультимедийным комплексом с вертикальным сенсорным дисплеем, кожаной отделкой салона в черных и коричневых тонах, кожаным мультифункциональным рулем, двухзонным климат-контролем, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска, полностью светодиодной оптикой, камерой кругового обзора, парктрониками, электроприводом регулировки сидений и легкосплавными дисками. Комплектация конкретного экземпляра при этом не детализируется.

Некоторые компании из Владивостока готовы предложить версию с полностью черным кожаным салоном за 2 890 000 рублей. В Новосибирске похожий автомобиль обойдется в 2 990 000 рублей, другая компания из Владивостока оценила свои услуги в 3 100 000 рублей. В Перми уже представлен вариант с двухцветной отделкой, черно-коричневым салоном, стоимость поставки — 3 323 000 рублей.



Фото: Автоновости Дня

Все версии представленного в России Samsung QM6 комплектуются атмосферным 2,0-литровым двигателем семейства GDe, мощностью 144 л. с. Этот агрегат хорошо знаком владельцам Nissan X-Trail и Qashqai, поскольку был разработан альянсом Renault-Nissan. В качестве трансмиссии используется вариатор, а привод предусмотрен только на передние колеса. Такой силовой агрегат позволяет привозить машину в страну по пониженным ставкам утилизационного сбора.

Стоит добавить, что недавно в России также стал доступен Renault Grand Koleos — модель, являющаяся «клоном» китайского Geely Monjaro, ранее официально не поставлявшаяся в страну. Сейчас этот автомобиль предлагают по цене от 4 390 000 рублей, как из наличия, так и под заказ.

Автор: Иван Бахарев