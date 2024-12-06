Новый кроссовер Toyota, который появился в России, обойдется дешевле, чем "Лада" и "Москвич"

В России появился новый вариант компактных и доступных кроссоверов — Toyota Raize, который пришел из Японии. Предложения по его приобретению стартуют от 1,7 млн рублей, что может оказаться более привлекательным вариантом по сравнению с отечественными аналогами.

За сумму от 1 731 000 рублей в Россию из Владивостока поступит новый Toyota Raize 2024 года выпуска. В базовой комплектации предлагается праворульный кроссовер с разнообразным функционалом, включая медиасистему с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, цифровую приборную панель, адаптивный круиз-контроль и другие опции.

Самая доступная цена на новый Raize в Улан-Удэ — 2 050 000 рублей. В эту сумму входит праворульная версия в максимальной комплектации Z с камерой кругового обзора и электронными активными ассистентами водителя.

Леворульная версия Raize в комплектации G может быть приобретена от 2 500 000 рублей. Вариант от компании из Екатеринбурга отличается более скромным оснащением, включая аналоговую приборную панель, кондиционер и упрощенную мультимедиа.

Более дорогие варианты нового кроссовера доступны в Сочи и Красноярске. Цены там начинаются от 2 680 000 и достигают 2 919 000 рублей соответственно.

Toyota Raize оснащается двигателями разной мощности. Большинство моделей имеют 1,0-литровый турбомотор мощностью 98 лошадиных сил, а также вариатор D-CVT. Некоторые версии оснащены 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем объемом 87 лошадиных сил.

Кроме Toyota Raize, на рынке России появился еще один компактный кроссовер — Hyundai Casper. Его цена начинается от 1 787 000 рублей, и его также можно приобрести у компаний из Владивостока и Санкт-Петербурга.