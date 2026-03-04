В России дебютировал новый доступный кроссовер Nissan с атмосферным двигателем, который стоит дешевле Haval и Belgee

В России стартовали продажи обновленных кроссоверов Nissan Qashqai второго поколения, поступивших на рынок под названием Glory. Эти автомобили выпускаются совместным предприятием Dongfeng-Nissan в Китае и теперь доступны для российских покупателей благодаря механизму параллельного импорта. Как стало известно «Автоновостям дня», стоимость новых Qashqai Glory начинается от 1 690 000 рублей, причем приобрести их можно как из наличия, так и под заказ.

Для сравнения, популярный на российском рынке китайский кроссовер Haval Jolion в прошлогодних комплектациях предлагается по цене от 1 999 000 рублей. С выходом рестайлинговой версии стоимость возрастет до 2 049 000 рублей. Белорусская модель Belgee X50 и вовсе оценивается не менее чем в 2 479 990 рублей без учета скидок.

Самые доступные Nissan Qashqai Glory можно заказать во Владивостоке. За минимальную цену в 1 690 000 рублей покупатели получают автомобиль с отделкой салона эко-кожей, мультифункциональным рулём, системой климат-контроля, мультимедийным комплексом с сенсорным экраном и полностью светодиодной оптикой.

Версия Leading, отличающаяся расширенным оснащением, обойдется на 100 000 рублей дороже. Эта комплектация включает панорамную крышу с люком, электрические регулировки передних сидений в двух направлениях, а также кожаную отделку мультифункционального руля.

В других регионах страны цены на Qashqai Glory заметно выше. В Красноярске данный кроссовер можно заказать по цене от 1 932 000 рублей, в Новосибирске — от 1 960 000 рублей. В Санкт-Петербурге стартовая стоимость составляет 2 000 000 рублей, в Хабаровске — 2 030 000 рублей. В Кирове и Уфе автомобиль предлагается от 2 150 000 рублей, в Перми — от 2 187 000 рублей, в Кемерово и Москве — от 2 200 000 рублей. В Волгограде цена начинается с 2 235 000 рублей, а в Казани — с 2 250 000 рублей.



На сегодняшний день в наличии находится более 100 таких автомобилей по всей стране. Например, в Сургуте Qashqai Glory можно приобрести за 2 300 000 рублей с уже оформленными документами. В Челябинске, Уфе и Чебоксарах цена достигает 2 380 000 рублей, в Белгороде — 2 550 000 рублей, а в Краснодаре — 2 600 000 рублей. Кроме того, продажи этих моделей идут в Екатеринбурге, Новосибирске, Пензе, Воронеже, Липецке, Туле, Ростове-на-Дону, Омске, Москве, Санкт-Петербурге и ряде других российских городов.

Все Nissan Qashqai Glory, поставляемые из Китая, оснащаются единственным вариантом силовой установки — атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 140 лошадиных сил. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор, привод — только передний.

Ранее стало известно о поставках другим путем в Россию еще одного компактного кроссовера Nissan — модели Kicks. В конце февраля его стоимость на одном из интернет-классифайдов была сопоставима с Qashqai Glory и начиналась от 1 670 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев