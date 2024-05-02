Новый бюджетный седан Honda в России порадует своей ценой

Теперь его можно приобрести за 2,09 млн рублей, что на 160 000 рублей меньше, чем в марте. Об этом сообщают источники «Автоновости дня».

Российские покупатели могут приобрести новый Crider 2023 года выпуска за 2 090 000 рублей. Предложения есть как у частных лиц из Новосибирска, так и у официальных дилеров Mazda из Нижнего Новгорода. В указанную цену включены необходимые документы для регистрации автомобиля, что делает предложение еще более привлекательным.

Фото: autoreview.ru

Автомобили обеих комплектаций оснащены различными опциями: регулируемая рулевая колонка, кожаная обивка сидений, бесключевой доступ, камера заднего вида и другие современные возможности. Эти функции делают эксплуатацию автомобиля более комфортной и безопасной.

Седаны в Туле и Челябинске предлагают за 2 100 000 рублей, а в Пятигорске цена составляет 2 190 000 рублей. Наивысшие цены на Honda Crider в России установили дилеры из Краснодара и Москвы — 2 310 000 и 2 398 000 рублей соответственно.

Все модели Honda Crider оснащены одинаковым 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 122 л.с. и вариатором. Таким образом, технические характеристики автомобилей полностью совпадают.

Фото: autoreview.ru

Стоит отметить, что Honda Crider второго поколения построена на базе платформы хэтчбека Honda Jazz/Fit. Ее длина более 3,9 метра, а колесная база составляет 2,73 метра, что обеспечивает просторный салон с удобными решениями для пассажиров.

Фото: autoreview.ru

Кроме того, на российском рынке появился еще один кроссовер от Honda — Honda Vezel. Этот автомобиль стал самым доступным кроссовером в линейке Honda и представляет собой отличную альтернативу другим моделям на рынке. Поставки Honda Vezel осуществляются компаниями и профессиональными продавцами, что делает его еще более привлекательным для покупателей.