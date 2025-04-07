Новые штрафы для водителей: за что можно понести наказание

Сотрудники Госавтоинспекции получили новое право начиная с 1 апреля текущего года. Теперь они могут штрафовать водителей, которые не успели обменять свои иностранные водительские права. В соответствии с законодательством езда с такими правами теперь рассматривается как нарушение и карается определенным штрафом.

Изменения внесены в КоАП РФ и предусматривают, что водители, не обновившие иностранные права, могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей по статье 12.7.

Согласно внесенным поправкам в закон о безопасности дорожного движения, под новый закон попадают иностранцы, имеющие вид на жительство или гражданство России, но продолжающие использовать зарубежные водительские удостоверения. Также изменения затрагивают россиян, въехавших на территорию страны с иностранными правами. До 1 апреля 2024 года включительно такие документы признаются действительными.

Исключением являются граждане Белоруссии и россияне с белорусскими водительскими удостоверениями. Они могут спокойно продолжать управлять автомобилем по своим текущим документам, не меняя их на российские.

Однако, начиная с 1 апреля 2025 года, обмен иностранных прав на российские без сдачи экзаменов станет невозможным. Ранее такая возможность существовала, и за время ее действия воспользовались более чем 400 тысячами человек. Теперь придется пройти все необходимые этапы обучения и сдать экзамены, включая теоретическую и практическую части, как и водителям, обучающимся с нуля.

Недавно также стало известно о возможном увеличении штрафов за неправильную парковку. Так, размер штрафа может возрасти в три раза — с 1 тысячи до 3 тысяч рублей по стране, а в Москве и Санкт-Петербурге — с 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект был подготовлен группой депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.