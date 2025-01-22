Кроссоверы, которые по цене равны «Весте», появились в России и создают эффект полета на «ковре-самолете».

Крупный дилер, специализирующийся на продаже китайских автомобилей, начал предлагать кроссоверы Citroen C5 Aircross 2022 года выпуска, произведенные в Китае. Цена данных автомобилей при заказе сравнима с ценой LADA Vesta SW Sportline верхней комплектации и составляет 2 490 000 рублей, сообщает Quto.

Все автомобили оснащены 1,6-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 175 л.с. и крутящим моментом 250 Нм. Классическая восьмиступенчатая "автомат" является стандартной трансмиссией, а привод у всех моделей только передний.

Одной из интересных особенностей модели является применение гидравлических амортизаторов Progressive Hydraulic Cushions. По словам источника, они создают ощущение полета на "ковре-самолете", что позитивно сказывается на комфорте передвижения.

Среди других характеристик китайских Citroen C5 Aircross можно выделить наличие шести подушек безопасности, двухзонного климат-контроля, обивки сидений из эко-кожи, электропривода, обогрева и массажа передних сидений, камер кругового обзора, круиз-контроля, бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, беспроводной зарядки для смартфона, цифровой приборной панели и мультимедийной системы с 10-дюймовым экраном.

Напомним, что начиная с марта прошлого года, кроссоверы Citroen C5 Aircross производятся на территории бывшего завода "ПСМА Рус" под Калугой. Автомобили собираются методом крупноузловой сборки из импортных китайских комплектующих — окрашенных и сваренных кузовов, а также предварительно собранных деталей, поставляемых из совместного предприятия Dongfeng Peugeot Citroen.

На все автомобили Citroen C5 Aircross, произведенные на калужском заводе, распространяется заводская гарантия на 3 года или 100 000 километров, обслуживание которой облегчит наличие уже сформированного склада запчастей.

Автор: Иван Бахарев