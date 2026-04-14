В России появилась доступная и надежная семейная Toyota, «которая стоит намного дешевле Tenet и Geely»

На российском рынке стартовали ограниченные поставки новых семиместных кроссоверов Toyota Rush, известных в странах Юго-Восточной Азии. Как выяснили «Автоновости дня», эти автомобили, обладающие заднеприводной конструкцией, сейчас завозят преимущественно из ОАЭ и реализуют в России по индивидуальным заказам. Начальная стоимость таких машин начинается с 2 600 000 рублей.

Для сравнения, трехрядный Tenet T8, производство которого налажено на площадке бывшего завода Volkswagen, заметно дороже — базовая версия оценивается в 3 630 000 рублей. Geely Okavango в единственном исполнении предлагают за 3 908 990 рублей, а минимальная цена GAC GS8 доходит до 4 399 000 рублей.

Новую Toyota Rush за 2 600 000 рублей доставляют только по спецзаказу. Например, во Владивостоке за эту сумму можно заказать автомобиль с салоном из ткани, однозонным климат-контролем, рулевым колесом с пластмассовым ободом и базовыми функциями, мультимедийной системой с сенсорным экраном, электростеклоподъемниками, а также легкосплавными колесными дисками.

В столичных автосалонах предлагается приобрести Toyota Rush без ожидания, доплатив 350 тысяч рублей к базовой цене. Такие автомобили уже оснащены двухуровневым подогревом передних сидений и оригинальными ковриками салона. Также здесь предусмотрены системы бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, а на потолке размещены дополнительные воздуховоды — опция, ориентированная на регионы с жарким климатом и усиленную систему кондиционирования.

Подавляющее большинство Toyota Rush все же предлагается исключительно под заказ. Оформлением приграничных поставок занимаются профильные дилеры Владивостока. Например, за черный автомобиль просят 3 130 000 рублей, а за белый — 3 150 000 рублей. Все машины сохраняют расширенную комплектацию: бесключевой доступ, мультифункциональное рулевое колесо, сенсорная мультимедийная система и дополнительные современные опции.



В техническом плане автомобили поставляются с одинаковыми характеристиками: под капотом установлен проверенный 1,5-литровый атмосферный двигатель 2NR-VE с цепным приводом ГРМ. Такая силовая установка успешно используется на моделях Veloz, Avanza, а также небольших Vios и Yaris для рынков Азии. Мощность мотора составляет 105 л. с., двигатель агрегатируется четырехступенчатым автоматом и задним приводом. Дорожный просвет, равный 22 см, позволяет Toyota Rush уверенно съезжать с асфальтированных дорог.

Автор: Иван Бахарев