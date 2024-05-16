Обновленный «китаец» с модным дизайном: премьера в России, начало продаж намечено на лето.

Компания FAW представила в России обновленный автомобиль Bestune B70, который появится на российском рынке этим летом. По сообщению Motor.ru, модель получила освеженный дизайн снаружи и внутри, а также ряд улучшений в области эргономики.

Стоит отметить, что аналогичная модель FAW Bestune B70 уже продается в Китае. Новинка отличается от предыдущей версии новой оптикой с интегрированными фарами, безрамочной радиаторной решеткой и обновленным передним бампером.

В салоне restyled лифтбек получил более качественные материалы, новый рычаг коробки передач и обновленную мультимедийную систему с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, объединенным с 7-дюймовым цифровым прибором.

Также автомобиль оснастили беспроводной зарядкой для смартфонов, USB-разъемами, подстаканниками, отделениями для хранения и специальными отсеками для зонтов в передних дверях, что очень удобно в плохую погоду. Однако руль по-прежнему не регулируется по вылету.

Что касается двигателей, значительных изменений ожидать не стоит. В новинке по-прежнему будут предлагаться два бензиновых турбомотора: мощностью 160 л.с. и 217 л.с. с рабочим объемом 1,5 и 2,0 литра соответственно.

Первый двигатель будет работать в паре с семиступенчатым роботом, а второй с шестиступенчатым автоматом.

Версия с базовым мотором сможет разгоняться до 100 км/ч за 9,3 секунды и достигать максимальной скорости в 200 км/ч. В то время как версия со старшим мотором сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды и достигать скорости 230 км/ч.

Продажи обновленного FAW Bestune B70 стартуют летом этого года на российском автомобильном рынке. Цены пока неизвестны, но предположительно, новинка будет дороже текущей версии, которая оценивается примерно в 2 450 000 рублей.

Вспомним, в апреле FAW снизила цену на предыдущую версию Bestune B70 на 150 тыс. рублей, что сделало его более доступным для покупателей. Цена на автомобиль осталась прежней, однако сумма скидки увеличилась для моделей 2022 года производства.