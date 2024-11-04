Цена семиместного кроссовера Geely в России увеличилась. Сколько стоит автомобиль?

В России выросла стоимость китайского семиместного кроссовера Geely Okavango. Согласно данным «Автоновости дня», цена версии Flagship увеличилась на 50 тыс. рублей или 1,3% к началу ноября.

Модель предлагается в двух комплектациях: базовая версия Luxury остается по цене 3 528 990 рублей, в то время как версия Flagship подорожала до 3 798 990 рублей.

Причиной повышения цены, по-видимому, стало обновление модели. Несмотря на внешнюю неизменность, оснащение автомобиля было значительно расширено. Теперь, например, лобовое стекло начинает подогреваться по всей поверхности, а не только в области «дворников» в базовой комплектации.

Наибольшие изменения затронули версию Flagship, которая подорожала на 50 тыс. рублей. В этой версии появился комплекс систем безопасности, включающий в себя контроль полосы движения, систему экстренного удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение и интеллектуальную систему управления дальним светом.

Фото: Автоновости Дня

В топовой комплектации Okavango теперь также предусмотрен адаптивный круиз-контроль, способный поддерживать заданную дистанцию и автоматически регулировать скорость движения в пределах от 0 до 150 км/ч.

Технические характеристики автомобиля остались без изменений: обе версии по-прежнему оснащаются 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 200 л.с. в паре с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Максимальная скорость составляет 200 км/ч, а расход топлива – 7,7 л на 100 км.

Недавно Geely также повысила цены на бизнес-седан Preface. Это второе увеличение стоимости за месяц: первоначально цены на все комплектации выросли на 56 тыс. рублей, а затем версия Flagship подорожала еще на 65 тыс. рублей.