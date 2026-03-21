В России выросла стоимость одного из наиболее доступных автомобилей для семьи и бизнеса: сколько теперь стоит BAW MPV

Цены на автомобили BAW MPV в России вновь выросли. Как выяснили "Автоновости дня" в ходе мониторинга рынка новых машин в марте 2026 года, российский представитель BAW скорректировал стоимость своих автомобилей вверх — изменения затронули и грузовую, и пассажирскую модификации.

По имеющимся на официальном сайте данным, базовая версия BAW MPV с двухместным фургоном и цельнометаллическим кузовом теперь стоит на 120 000 рублей больше. Семиместный минивэн, который позиционируется компанией как решение для семейных нужд и малого бизнеса, стал дороже на 140 000 рублей. Такое удорожание составляет прирост в пределах 5-5,5% к прежним ценам.

Текущие цены на BAW MPV выглядят следующим образом:

Версия Цена Изменение Грузовая 2-местная 2 510 000 руб. +120 000 руб. Пассажирская 7-местная 2 670 000 руб. +140 000 руб.

Обе модификации BAW MPV комплектуются атмосферным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 144 л.с. У двухместного фургона в паре с мотором работает пятиступенчатая механическая коробка передач, тогда как минивэн оснащается восьмиступенчатым классическим автоматом. Привод вне зависимости от исполнения осуществляется только на задние колеса.

Стандартное оснащение включает дисковые тормоза на всех колесах, систему контроля давления в шинах, функцию бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой, а также подогрев руля, лобового стекла и зеркал. Для минивэна также предусмотрен подогрев передних сидений. Помимо этого, список оснащения расширяют круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо и медиасистема с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.

Добавим, что предыдущее изменение ценника на BAW MPV в России было зафиксировано в феврале 2026 года. Тогда стоимость обеих версий, напротив, снизилась: автомобили подешевели на суммы от 169 000 до 205 000 рублей.

