Сколько стоит самый доступный кроссовер Jaecoo, который подешевел в России?

Автопроизводитель Jaecoo объявил об изменении цен на свои кроссоверы в России. Согласно информации «Автоновости дня», цены на модельный ряд 2024 года отразились только на одной из машин компании.

По данным источника, цены на Jaecoo J7 с новой комплектацией стали ниже на 40-190 тыс. рублей или 1,1-5,7% по сравнению с прошлогодними моделями. Теперь стоимость Jaecoo J7 2024 года выглядит следующим образом:

Lifestyle — 3 149 900 рублей (-190 тыс. руб.); Ultimate — 3 399 900 рублей (-150 тыс. руб.); Active — 3 479 900 рублей (-130 тыс. руб.); Supreme — 3 709 900 рублей (-40 тыс. руб.).

С другой стороны, цены на флагманский кроссовер Jaecoo J8 остались на том же уровне, несмотря на обновленные комплектации. Стоимость новых версий J8 остается следующей:

Active — 4 399 000 рублей; Supreme — 4 799 000 рублей; Supreme-V — 5 099 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Одновременно с изменением цен, у обоих кроссоверов от Jaecoo уменьшился набор комплектаций. Теперь вариантов с двухцветной окраской кузова нет. Из ассортимента Jaecoo J7 пропала версия «Lifestyle двухцветный» за 3 379 900 рублей, а Jaecoo J7 больше не предлагается в версии «Active двухцветный» стоимостью 4 459 000 рублей.

Ранее было объявлено об изменении цен от другого автопроизводителя - Omoda. Кроссовер C5 и седан S5 2024 года подешевели на 50 тыс. рублей или 1,6-2,3%, а седан S5 доступнее на 100 тыс. рублей или 4,3-4,7% в двух из трех комплектаций.