В России обновили «прайс» на китайский аналог Land Cruiser: как изменились скидки на Tank 500

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Премиальный китайский бренд Tank изменил условия предоставления скидок на рамный внедорожник Tank 500 2026 года выпуска в России. Корректировки коснулись двух комплектаций: в одной из них прямая выгода была уменьшена, а в другой — отменена. О влиянии изменений на стоимость китайской альтернативы Land Cruiser узнали «Автоновости дня».

Для семиместного Tank 500 2026 года выпуска в комплектации «Сити Премиум» размер прямой выгоды сократился с 400 тыс. до 300 тыс. рублей. Пятиместная версия «Техно Премиум» того же года выпуска больше не имеет скидки в 100 тыс. рублей. В результате обе гибридные модификации при прежних базовых ценах стали фактически дороже на 100 тыс. рублей, что соответствует 1,32–1,47%. Минимальная цена Tank 500 с учетом прямой выгоды теперь составляет 6 899 000 рублей вместо прежних 6 799 000 рублей.

Цены на Tank 500

Комплектация Цена с учетом прямой выгоды Прямая выгода «Техно Премиум» 2025 г. в., PHEV, 2.0T, 394 л. с., 37,1 кВт·ч, 9AT, 4WD, 5 мест 7 549 000 руб. — «Премиум» 2025 г. в., 3.0 V6, 299 л. с., 9AT, 4WD, 5 мест 7 649 000 руб. 350 000 руб. «Оникс» 2025 г. в., 3.0 V6, 354 л. с., 9AT, 4WD, 5 мест 8 749 000 руб. — «Сити Премиум» 2026 г. в., HEV, 2.0T, 299 л. с., 1,75 кВт·ч, 9AT, 4WD, 7 мест 6 899 000 руб. (+100 000 руб.) 300 000 руб. «Техно Премиум» 2026 г. в., PHEV, 2.0T, 394 л. с., 37,1 кВт·ч, 9AT, 4WD, 5 мест 7 699 000 руб. (+100 000 руб.) — «Премиум» 2026 г. в., 3.0 V6, 299 л. с., 9AT, 4WD, 5 мест 8 449 000 руб. — «Оникс» 2026 г. в., 3.0 V6, 354 л. с., 9AT, 4WD, 5 мест 9 199 000 руб. —

Семиместный Tank 500 в комплектации «Сити Премиум» представляет собой гибридный рамный внедорожник, которому не требуется подключение к электросети. В состав его силовой установки входят 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л. с., девятиступенчатый «автомат» со встроенным электромотором и литий-ионная тяговая батарея емкостью 1,75 кВт·ч.

Максимальная 30-минутная мощность электромотора составляет 54 л. с. Вся гибридная система развивает 299 л. с., а ее общий максимальный суммарный крутящий момент достигает 616 Нм.

Комплектация «Техно Премиум» предусматривает подзаряжаемую гибридную силовую установку (PHEV). Она объединяет 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 231 л. с. и электромотор. Их суммарная 30-минутная мощность составляет 299 л. с., тогда как пиковые показатели достигают 394 л. с. и 750 Нм крутящего момента.

Это наиболее динамичная версия Tank 500: разгон с места до «сотни» занимает 6,9 секунды. Заявленный расход топлива без учета электроэнергии равен 8,4 л на 100 км по циклу NEDC.

В линейке модели также представлены бензиновые комплектации «Премиум» и «Оникс». Они оснащаются 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом. В версии «Премиум» его мощность составляет 299 л. с., а в исполнении «Оникс» — 354 л. с.​

Двигатель работает вместе с девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. В ее состав входят демультипликатор и блокировки обоих межколесных дифференциалов.

Tank 500 можно считать китайской альтернативой Toyota Land Cruiser благодаря рамной конструкции, полному приводу и понижающей передаче. При этом модель сочетает внедорожные возможности с просторным салоном и богатым оснащением, что и позволяет проводить такое сравнение.

Ранее в октябре стало известно о запуске локального производства Tank 500 на калининградском заводе «Автотор». На предприятии начали собирать бензиновые и гибридные версии внедорожника. На первом этапе сборка осуществляется на базе уже сваренных и окрашенных кузовов.

Автор: Иван Бахарев