В России обновили прайс-лист на самый доступный внедорожник Haval: сколько стоит Haval H5 2026 года

Цены на Haval H5 в России выросли до 4,35 млн рублей, в 2026 году внедорожник доступен только с бензиновым мотором, дизельные версии сняты с продаж.
Демид Поршнев
07.04.2026, 21:13·3 мин
single
По данным «Автоновостей дня», китайская компания Haval расширила линейку рамного внедорожника H5 2026 года, добавив новую базовую комплектацию «Оптимум», а также увеличила стоимость топ-версии «Премиум» на 150 000 рублей, что составляет рост в 3,6%.

В результате обновления прайс-листа, новая начальная комплектация Haval H5 2026 года — «Оптимум» — теперь оценивается в 300 000 рублей дороже аналогичного исполнения 2024 года выпуска, хотя их оснащение остается идентичным. В список стандартного оборудования входят 17-дюймовые легкосплавные диски, передняя защита двигателя и топливного бака, электростеклоподъемники на всех дверях, гидроусилитель с переменным усилием, круиз-контроль, а также аудиосистема с четырьмя динамиками и усилителем. Также водительское кресло регулируется механически в шести направлениях.

Комплектация «Премиум», долгое время единственная в предложении для Haval H5 2026 года, в начале апреля подорожала на 150 000 рублей, достигнув отметки 4 349 000 рублей. Таким образом, оба варианта Haval H5 2026 года now оказались на 300 000 рублей дороже сопоставимых комплектаций 2024 года выпуска.

Цены на Haval H5 в России:

КомплектацияЦенаИзменение
2.0Т «Оптимум» (2024 г.в.)3 749 000 руб.
2.0Т «Премиум» (2024 г.в.)4 049 000 руб.
2.0D «Оптимум» (2024 г.в.)3 699 000 руб.
2.0D «Премиум» (2024 г.в.)3 999 000 руб.
2.0Т «Оптимум» (2026 г.в.)4 049 000 руб.
2.0Т «Премиум» (2026 г.в.)4 349 000 руб.+150 000 руб.

Напомним, что в версиях Haval H5 2024 года доступны два мотора: бензиновый турбодвигатель объемом 2,0 литра мощностью 200 л.с. и 2,0-литровый турбодизель на 150 л.с. Оба агрегата комплектуются 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода part-time, включающей понижающую передачу и самоблокирующийся задний дифференциал.

С моделью 2026 года Haval H5 поставляется исключительно с бензиновым мотором. Ранее, аналогичный подход был реализован для модели H9 — её дизельные исполнения были исключены из гаммы. В компании отметили, что интерес к дизельным версиям снизился, а экономические преимущества их приобретения стали менее заметны. Исходя из этого, вероятно, дизельная модификация Haval H5 также покинула рынок по аналогичным причинам.

Материал подготовил Иван Бахарев.

