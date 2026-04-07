В России обновили прайс-лист на самый доступный внедорожник Haval: сколько стоит Haval H5 2026 года

По данным «Автоновостей дня», китайская компания Haval расширила линейку рамного внедорожника H5 2026 года, добавив новую базовую комплектацию «Оптимум», а также увеличила стоимость топ-версии «Премиум» на 150 000 рублей, что составляет рост в 3,6%.

В результате обновления прайс-листа, новая начальная комплектация Haval H5 2026 года — «Оптимум» — теперь оценивается в 300 000 рублей дороже аналогичного исполнения 2024 года выпуска, хотя их оснащение остается идентичным. В список стандартного оборудования входят 17-дюймовые легкосплавные диски, передняя защита двигателя и топливного бака, электростеклоподъемники на всех дверях, гидроусилитель с переменным усилием, круиз-контроль, а также аудиосистема с четырьмя динамиками и усилителем. Также водительское кресло регулируется механически в шести направлениях.

Комплектация «Премиум», долгое время единственная в предложении для Haval H5 2026 года, в начале апреля подорожала на 150 000 рублей, достигнув отметки 4 349 000 рублей. Таким образом, оба варианта Haval H5 2026 года now оказались на 300 000 рублей дороже сопоставимых комплектаций 2024 года выпуска.

Цены на Haval H5 в России:

Комплектация Цена Изменение 2.0Т «Оптимум» (2024 г.в.) 3 749 000 руб. — 2.0Т «Премиум» (2024 г.в.) 4 049 000 руб. — 2.0D «Оптимум» (2024 г.в.) 3 699 000 руб. — 2.0D «Премиум» (2024 г.в.) 3 999 000 руб. — 2.0Т «Оптимум» (2026 г.в.) 4 049 000 руб. — 2.0Т «Премиум» (2026 г.в.) 4 349 000 руб. +150 000 руб.

Напомним, что в версиях Haval H5 2024 года доступны два мотора: бензиновый турбодвигатель объемом 2,0 литра мощностью 200 л.с. и 2,0-литровый турбодизель на 150 л.с. Оба агрегата комплектуются 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода part-time, включающей понижающую передачу и самоблокирующийся задний дифференциал.

С моделью 2026 года Haval H5 поставляется исключительно с бензиновым мотором. Ранее, аналогичный подход был реализован для модели H9 — её дизельные исполнения были исключены из гаммы. В компании отметили, что интерес к дизельным версиям снизился, а экономические преимущества их приобретения стали менее заметны. Исходя из этого, вероятно, дизельная модификация Haval H5 также покинула рынок по аналогичным причинам.

Материал подготовил Иван Бахарев.