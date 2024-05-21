Началась приемка заказов на Xcite X-Cross 7 — новый кроссовер в России.

По данным No Limits, цена на кроссовер Xcite X-Cross 7 в России составит около 2,5 млн рублей. Уже сейчас есть возможность забронировать новинку, внеся предоплату в размере 5 000 рублей.

Автомобиль Xcite X-Cross 7 собирают методом крупноузловой сборки на территории бывшего автозавода Nissan в Санкт-Петербурге.

Официальные продажи кроссовера начнутся 27 мая. Пока нет никакой информации о ценах от самого производителя.

Xcite X-Cross 7 будет оснащен 1,5-литровым 147-сильным бензиновым турбомотором, работающим в паре с вариатором и передним приводом.

Автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 9,8 секунды. Максимальная заявленная скорость составляет 186 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о том, что в России впервые были представлены автомобили из модельного ряда нового бренда Volga.