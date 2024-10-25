Регистрация подержанных Volkswagen в России осталась в прошлом

Volkswagen Golf стал главным героем недавнего инцидента, который произошел после его покупки в местном автосалоне. Новый владелец не смог поставить автомобиль на учет из-за отсутствия номера двигателя. Хотя сверка номеров была отменена в 2011 году, в данном случае возникли некоторые сложности, о которых важно знать. Об этом сообщает местный новостной портал 74.ru.

Сделка по приобретению подержанного Volkswagen Golf 2011 года была заключена в сентябре. Изначально автомобиль оснащался двигателем 1.2 TSI, номер которого указан в документах и начинается с литеры CBZ. Однако при проверке в МФЦ инспектор не смог найти номер двигателя на площадке, расположенной внизу блока цилиндров слева от автомобиля. Несмотря на наличие цифр, они не соответствовали стандартной маркировке двигателей Volkswagen.

Оказалось, что проверки двигателей все еще проводятся, но в меньших масштабах, чем до указания МВД от 2011 года. Летом 2017 года инспекторам было возвращено право проверять соответствие типа двигателя заводскому. При ремонте допускается замена двигателя на идентичный, в таком случае его считают запчастью, и информация об этом заносится в регистрационные документы. Однако, если инспектор увидит расхождение в типе двигателя с заводским или отсутствие номера двигателя, регистрация будет отклонена. Фактически инспектор в МРЭО проверяет не сам номер двигателя, а его тип.

У владельца Volkswagen, которому отказали в регистрации, цифры на площадке не соответствовали заводской маркировке. Ему посоветовали заменить двигатель и обратиться повторно в ГАИ. Владелец автомобиля готов заменить двигатель, но не за свой счет. Он планирует взыскать расходы на ремонт с автосалона, где была совершена покупка подержанного автомобиля.

По всей видимости, на Volkswagen был установлен ремонтный блок цилиндров, который был изготовлен как запасная часть, а не снят с другого автомобиля. Сложность ситуации заключается в том, что договор купли-продажи был заключен между двумя физическими лицами: новым владельцем и предыдущим владельцем Golf. Автосалон выступил в роли посредника. Поэтому ответственность в данном случае будет лежать на предыдущем владельце Golf, утверждает юрист. При этом необходимо будет указать двух ответчиков: посредника и продавца-принципала.

Эксперты настоятельно рекомендуют перед приобретением подержанного автомобиля в салоне уточнить, является ли владельцем само юридическое лицо или же действует как посредник, заинтересованный в продаже от частного лица. Сделки между физическими лицами не покрываются законом о защите прав потребителей, и в таких случаях придется искать справедливость только через суд.

Ранее стало известно, что российские дилеры испытывают сложности с продажами автомобилей из-за растущей популярности каршеринга и услуг подписки на авто среди граждан.