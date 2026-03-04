В России официально представят крупный внедорожник отечественной сборки

Компания Changan официально анонсировала появление в России новой продуктовой линейки Deepal. Первая модель под этим брендом — полноприводный гибридный внедорожник Changan Deepal G318 — будет представлена российским автолюбителям в ближайшее время.

Как уточнили представители Changan в беседе с «Автоновостями дня», в дилерские центры уже готовится поступление новой модели.

Changan Deepal G318 — это внедорожник длиной 5 метров, оснащённый гибридной установкой нового поколения последовательного типа. В силовой схеме используются два электродвигателя, отвечающие за привод, а бензиновый мотор служит генератором для подзарядки аккумулятора.

Суммарная отдача гибридной системы достигает 439 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 6,3 секунды. Запас хода превышает отметку в 1000 км, что, по заявлениям производителя, делает Deepal G318 подходящим как для городских поездок, так и для длительных маршрутов.

Одной из ключевых особенностей внедорожника стала адаптивная пневмоподвеска, регулирующая клиренс и жёсткость. Благодаря системе мониторинга дорожного покрытия автомобиль самостоятельно подстраивает амортизацию под состояние дороги. Дополнительно водитель может рассчитывать на современный набор электронных ассистентов, среди которых — адаптивный круиз-контроль. Безопасность модели соответствует международным стандартам, уверяют в Changan.



Фото: Автоновости Дня

Габариты Deepal G318 превосходят даже Tank 500: длина составляет 5010 мм, ширина — 1985 мм, высота — 1895 мм, а дорожный просвет равен 240 мм. Внедорожник получил усиленный кузов с сопротивлением кручению 45 000 Н·м/град, штатный фаркоп, позволяющий буксировать прицеп массой до 1,6 тонны, и пневмоподвеску. Максимальная нагрузка на крышу достигает 120 кг, что расширяет возможности использования автомобиля для перевозки грузов.

В интерьере новинки применены премиальные материалы отделки, а эргономика салона рассчитана на комфорт в длительных поездках. Для российского рынка внедорожник адаптировали с учётом климатических реалий и оснастили расширенным зимним пакетом.

В Changan отмечают, что запуск Deepal на российском рынке соответствует стратегии компании по развитию высокотехнологичных и экологически чистых направлений. Новый бренд ориентирован на покупателей, ценящих современные решения, интеллектуальные технологии и надёжность вне зависимости от дорожных условий.

Производство Deepal G318 стартовало в октябре прошлого года на заводе «Автотор» в Калининграде. На данный момент сборка осуществляется крупноузловым способом из импортных компонентов, однако в будущем предприятие планирует увеличить уровень локализации, включая сварку и окраску кузовов. Модель уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет официально вывести автомобиль на рынок и начать поставки дилерам.

Автор: Иван Бахарев