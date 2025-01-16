Дешевых кроссоверов Subaru Forester больше нет в России

Продажи праворульного Forester 2024 года в России начались с цены в 3,5 миллиона рублей. Однако, согласно данным редакции CarsWeek, сейчас этот японский кроссовер доступен минимум за 5,65 миллиона рублей.

Наиболее доступным вариантом на рынке является Subaru Forester 2024 года в комплектации Elegance+. Автомобиль оснащен 2-литровым 150-сильным бензиновым двигателем, вариатором и полным приводом. В комплектации также присутствуют противотуманные фары, датчики дождя и света, обширный набор подушек безопасности, электрообогревы, легкосплавные диски на 17 дюймов, кожа в салоне, тонированные стекла, современные системы помощи водителю и многое другое.

Варианты с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 185 л.с., вариатором и полным приводом доступны от 6,9 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Самая дорогая версия Subaru Forester на российском авторынке, Premium ES, оснащена именно таким двигателем и продается по цене 8,3 миллиона рублей.

Ранее на портале уже сообщалось о том, что следующее поколение японского кроссовера Subaru Outback было показано на рендерах.