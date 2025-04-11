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Продажи новых Toyota Land Cruiser Prado 2022 года в России идут слабо.

Toyota Land Cruiser Prado 2022: цены от 5,7 млн рублей. Дизельные версии дороже. Продажа модели 2025 года за 10,9 млн. Гарантия до 3 лет.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.04.2025, 10:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Дилеры в России начали продажи внедорожников Toyota Land Cruiser Prado 2022 года по цене от 5,7 миллиона рублей за бензиновую версию. Если же покупатели предпочтут дизельный вариант, им потребуется выложить от 7 миллионов. Об этом сообщает издание «Тарантас Ньюс».

Базовая комплектация бензинового внедорожника оснащена 163-сильным атмосферным двигателем объемом 2,7 литра. В то время как дизельные модели получили более мощный 200-сильный 2,8-литровый турбодизель. В обоих вариантах установлен полный привод, а коробка передач - 6-ступенчатая автоматическая.

Кроме того, уже доступны к приобретению внедорожники Toyota Land Cruiser Prado 2025 года выпуска. Цена такой машины начинается от 10,9 миллиона рублей. Автомобили с 279-сильным двигателем объемом 2,4 литра, автоматической коробкой передач и полным приводом можно заказать по своим предпочтениям.

Напомним, ранее наш портал информировал, что автодилеры в России предлагают покупателям модели Toyota с гарантией до трех лет.

Фото: Carsweek.ru

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