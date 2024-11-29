Бестселлеры китайских автомобилей назвали в России

В России продолжает расти спрос на китайские автомобили. По данным статистики, в октябре текущего года спрос увеличился на 73,4%, в то время как предложение выросло на 53,1%. Средняя цена в этом сегменте составила 3,12 млн рублей.

Эксперты популярного ресурса «Авито.Авто» признали кроссовер Haval Jolion октябрьским лидером продаж с ценой в 2 499 000 рублей. На втором месте оказался паркетник Omoda C5 стоимостью 2 744 000 рублей. Тройку лидеров замкнул Jetour Dashing с ценником 2 884 000 рублей.

В первую пятерку вошли также кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro Max за 2 230 000 и 3 000 000 рублей соответственно. Шестое место занял кроссовер Geely Monjaro, стоимость которого составила 4 733 000 рублей. Haval M6 за 2 299 000 рублей расположился на седьмой строчке, а Geely Atlas за 3 667 000 рублей занял восьмое место. Последние два места в топ-10 заняли GAC GS8 (4 469 000 рублей) и Haval F7 (3 134 000 рублей).

Активное наращивание присутствия китайских марок на рынке новых автомобилей является стабильным трендом. Растет интерес россиян к продукции китайского автопрома.

По данным исследования, за год спрос на модели марки Haval возрос практически в 2,5 раза, на автомобили Geely - в 2,1 раза. Интерес к продукции Chery увеличился почти в 2,2 раза.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о возможности запуска гибридных моделей Haval на производственный конвейер завода в Тульской области.