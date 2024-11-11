В России обнаружили доступную замену "Весте"

В России представлена возможность приобрести экономичный седан Chevrolet Onix, схожий по размерам с Lada Vesta, за сумму от 1,8 млн рублей. Эксперт по автомобилям Сергей Зиновьев провел анализ надежности данной модели.

Варианты Chevrolet Onix оснащены 1,2-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также предлагается 132-сильный турбированный мотор объемом 1,2 литра с гидротрансформатором. Специалист оценил их ресурс в районе 220-250 тысяч километров. Больше внимания требует турбированный вариант, который требует использования бензина не ниже АИ-98.

Автоматическая коробка передач из серии 6T30/6T40 прослужит 150-200 тысяч километров. Механическая же трансмиссия считается более надежной и редко подводит владельцев, добавил эксперт.

Фото: Carsweek.ru

Chevrolet Onix разрабатывался специально для стран Латинской Америки и Китая, а в прошлом году начал выпускаться в Узбекистане. Автомобиль по размерам близок к Lada Vesta: его длина составляет 4474 мм, ширина - 1730 мм, высота - 1471 мм, колесная база - 2600 мм.

Цена Chevrolet Onix в Узбекистане стартует от 176 900 000 сумов (1,35 млн рублей). На российском рынке стоимость седана колеблется от 1,8 до 2,3 млн рублей. В свою очередь, обновленная модель "Веста" доступна за 1 525 000 рублей, что делает ее более привлекательным выбором.

Фото: Carsweek.ru

Также было объявлено о выпуске нового кроссовера Chevrolet Equinox RS 2024 года, который уже доступен на рынке для покупателей.