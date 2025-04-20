В России на учете находится примерно 150 000 автомобилей ВАЗ-2101.

На Волжском автозаводе 19 апреля день исторического значения - День первого автомобиля. В 1970 году в этот же день была проведена сборка первых автомобилей ВАЗ-2101. К юбилею этого события агентство "АВТОСТАТ" решило выяснить, сколько из таких автомобилей до сих пор находится в России.

По данным агентства, на 1 января 2025 года в стране было зарегистрировано 149,4 тыс. автомобилей ВАЗ-2101. Треть этого количества зарегистрирована в Сибирском Федеральном округе (32,2%). Каждый шестой автомобиль "копейка" находится в Центральном Федеральном округе (16,3%), а почти каждый восьмой - в Южном Федеральном округе (11,9%). В остальных федеральных округах доля таких автомобилей составляет менее 10%, причем в Северо-Западном Федеральном округе минимальное количество - 5,8%.

Среди регионов Российской Федерации лидирует Иркутская область по количеству зарегистрированных автомобилей "копеек" - 9,3%. За ней следуют Алтайский край (7,2%), Красноярский край (6,2%), Челябинская область (4,3%), Краснодарский край (4%) и Новосибирская область (4%). Также отметку в 3% преодолели Дагестан (3,4%) и Ростовская область (3,1%). В рейтинге Москва занимает только 15-е место, Санкт-Петербург - 31-е, а Самарская область, где производился автомобиль, - лишь 32-е место.

Пресс-служба АВТОВАЗа сообщает, что с 1970 по 1988 год на заводе было произведено 4,8 миллиона машин ВАЗ-2101. Следовательно, оставшиеся в России "копейки" составляют 3% от общего объема производства. Однако, скорее всего, значительное количество таких автомобилей еще используется в странах бывшего СССР и за его пределами.

Напомним также, что в этот важный день - День первого автомобиля, 19 апреля 2025 года на АВТОВАЗе запущено серийное производство новой модели LADA Iskra.