Число мотоциклов в России составляет 2,2 миллиона

Более двух миллионов мотоциклов было зарегистрировано на территории России к 1 июля 2024 года. Эта информация была представлена экспертами агентства "АВТОСТАТ" в рамках отчета "Парк ТС в РФ на 01.07.2024 г.".

Самый крупный региональный парк мототехники находится в Краснодарском крае, где численность составляет 111,4 тысячи единиц. В остальных субъектах России количество мототехники не превышает 100 тысяч штук. Москва и Саратовская область разделили второе и третье места (97,6 тысяч и 95 тысяч штук соответственно). Четвертое место заняла Тульская область (80,9 тысячи штук), а пятое место у Подмосковья (73,5 тысячи штук).

По данным о марочной структуре, на первом месте находится российский бренд "ИЖ" (600 тысяч штук), который занимает почти 28% от общего числа мотоциклов в стране. На втором месте идет мототехника Ирбитского мотозавода под маркой "Урал" (277,2 тысяч штук), на третьем - "Восход" от Завода имени Дегтярева (192 тысячи штук). Эти три марки владеют примерно половиной всех зарегистрированных мотоциклов в России (49%).

Отметим, что 56,5% всех мотоциклов в стране произведены на родине. Второе место по распространенности занимают мотоциклы японского производства (доля - 12,9%), на третьем месте - белорусская техника (6,5%). Среди лидеров также присутствуют китайские и чешские мотоциклы (6,4% и 5,9% соответственно). Доля мототехники из других стран не превышает 5%.

Более подробную информацию о состоянии российского автопарка по маркам, моделям, регионам, годам выпуска и другим критериям можно найти здесь.