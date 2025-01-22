"Каким будет новый роскошный минивэн, который начнут выпускать в России"

На заводе Sollers в Елабуге в ближайшее время начнут выпускать новую модель автомобиля. Речь идет о Sollers SP7, который стал роскошным минивэном для бренда. Он будет создан на базе китайской модели JAC Refine RF8.

Sollers SP7 будет оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 л.с. и восьмиступенчатым "автоматом". У него достаточно показателей для разгона: с 0 до 100 км/ч уйдет всего 9,8 секунды, а максимальная скорость составит 200 км/ч. В будущем также запланирован выпуск гибридной версии данной модели.

Фото: Автоновости Дня

Новинка Sollers SP7 представляет собой полноразмерный минивэн с габаритами: длина 5215 мм, ширина 1895 мм, высота 1830 мм и колесная база 3100 мм. Внешне автомобиль ничем не отличается от своего китайского аналога.

Салон автомобиля рассчитан на семь посадочных мест с комфортабельными "капитанскими" креслами на втором ряду, оборудованными оттоманками, электрорегулировкой, обогревом и вентиляцией. Также внутри установлены современная цифровая панель и центральный экран информационно-развлекательной системы.

Начало продаж Sollers SP7 запланировано на сентябрь текущего года. Компания планирует анонсировать тогда же цены и комплектации. На отечественном рынке новинке придется конкурировать с китайским минивэном GAC M8, стоимость которого составляет 5,5 млн рублей.

Напомним, что в последние дни дилеры поделились информацией о планируемых новинках от китайских автопроизводителей на 2025 год. В числе ожидаемых моделей — новый рамный пикап JAC JS9.

Автор: Алина Олешко