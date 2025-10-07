В России стартует производство нового отечественного автомобиля, "который будет доступен многим"

В России зарегистрирован новый патент на дизайн компактного электромобиля, выпуск которого планируется организовать на калининградском предприятии «Автотор». Информацию о разработке, созданной в сотрудничестве между заводом и Московским политехом, обнаружили журналисты «Автоновостей дня» в базе данных Федерального института промышленной собственности.

Права на внешний вид мини-электромобиля принадлежат ООО «Завод компактных электромобилей», юридически зарегистрированному в Калининграде. Авторами новинки указаны Александр Сорокин, Андрей Верижников, Глеб Питерский и Евгений Хусаинов.

Опытный образец автомобиля продемонстрировали в конце прошлого года в одном из сюжетов на «Первом канале». Машина выделяется практичным пластиковым бампером без окраски на передней части кузова. По его сторонам располагаются две пары круглых светодиодных фар, а ниже — светодиодные прямоугольные противотуманные фары. Декоративная черная полоса украшает «фартук», проходя вдоль капота и крыльев.

Подробная техническая информация о будущем электрокаре производителем пока не раскрыта. Конкретные сроки запуска серийного производства, которые ранее были объявлены компанией «Автотор», также не уточнялись. Между тем из ранее опубликованных данных следовало, что начало выпуска модели, предназначенной для продаж, запланировано на второй или третий квартал 2025 года.

Ранее заявлялась начальная стоимость электромобиля — около 1 млн рублей, однако эта сумма не включает цену на батарею. Аккумулятор планируют предоставлять покупателям в лизинг: владельцы смогут выплачивать небольшие суммы за его использование. После снижения емкости батареи до 70% ее предполагается заменить на новую, а вышедшая из эксплуатации деталь сможет найти применение в стационарных энергетических установках.

Стоит напомнить, что о подготовке производства компактного электромобиля президент холдинга «Автотор» Денис Пак рассказал еще летом. В ходе работ специалисты испытали локально производимые электродвигатели, а также редуктор и инвертор, созданные совместно с ФГУП «НАМИ». За поставку аккумуляторов будет отвечать российская компания «РЭНЭРА».

