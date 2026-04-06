В России стартует производство и продажи нового российского автомобиля с сертифицированным автопилотом

Компания «Кама» успешно завершила сертификацию собственной продвинутой системы помощи водителю (ADAS) второго уровня. Именно этой инновационной технологией будет оснащён российский электромобиль «Атом». Система отмечена знаком качества «Сделано в России» в категориях «Надежность» и «Качество».

Сертификат был выдан Российским экспортным центром (РЭЦ), который входит в группу ВЭБ.РФ. Сертифицированная система соответствует второму уровню автоматизации и способна временно брать управление автомобилем на себя, при этом водитель должен оставаться внимательным за рулём и контролировать дорожную ситуацию.

В пресс-службе производителя отмечают, что система ADAS в «Атоме» представляет собой комплекс интеллектуальных функций, направленных на повышение комфорта и безопасности вождения. Технология не заменяет человека за рулём, но минимизирует вероятность ошибок и берёт на себя рутинные задачи, делая передвижение более удобным для всех участников дорожного движения.

В «Каме» подчеркивают, что новая система делает процесс управления автомобилем проще и комфортнее — в любых дорожных условиях, будь то плотный городской трафик, сложные парковки, скоростные трассы или пробки. Технология адаптирована для эксплуатации в различных климатических и дорожных условиях, что делает её востребованной как в России, так и за её пределами.

Компания планирует внедрять разработки в области автоматизации вождения, опробованные на «Атоме», и в автомобили других российских и зарубежных производителей, в том числе из дружественных стран.

Напомним, что отечественный электромобиль «Атом», запуск производства и старт продаж которого намечен на весну, получит также виртуальную SIM-карту (eSIM) от оператора Т2 для работы цифровых сервисов и телематических платформ. Для этого разработана отдельная схема передачи данных с разделением пользовательского и технического трафика.

На данный момент открыт предзаказ на электромобиль «Атом». Забронировать автомобиль можно за 500 000 рублей, причём эта сумма учитывается в общей стоимости машины. Без учёта государственной субсидии стоимость модели составляет 3 900 000 рублей, а при покупке с использованием льготного автокредита — 2 975 000 рублей. Компания ожидает объявить о начале серийного производства и розничных продаж до конца весны.

