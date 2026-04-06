В России стартуют официальные продажи нового полноприводного кроссовера: какие опции получит Changan Uni-S

Changan официально объявил о скором выходе в России нового поколения своего самого востребованного кроссовера Uni-S. На этот раз модель предложит российским покупателям не одну, а сразу две версии с турбированными двигателями, сообщили «Автоновостям дня» представители марки.

По информации пресс-службы Changan, новый Uni-S будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором из серии Blue Core. Покупатели смогут выбрать между переднеприводной версией мощностью 157 л. с. и полноприводной модификацией, где двигатель развивает 181 л. с. Оба варианта комплектуются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с двойным «мокрым» сцеплением.

Система полного привода в новом Uni-S реализована с использованием электромагнитной муфты, разработанной компанией BorgWarner. Автомобиль получил независимую многорычажную заднюю подвеску, а дорожный просвет составляет 188 мм, что обещает хорошую проходимость на российских дорогах.

Uni-S в следующем поколении будет полностью подготовлен к эксплуатации в суровых российских условиях. Автомобиль оснащён расширенным зимним пакетом, в который входят функции обогрева руля, всех сидений, лобового стекла, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя.

В перечне технологических новшеств — современная мультимедийная система с 14,6-дюймовым центральным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также интегрированными сервисами Яндекса для навигации и музыки с голосовым управлением. Кроме того, присутствуют беспроводная зарядка для смартфона мощностью 15 Вт и цифровая приборная панель на 10,25 дюйма.

Безопасность нового Uni-S обеспечивается комплексом продвинутых помощников водителя: сюда входят адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения и удержания в полосе движения. Для лучшей видимости предусмотрены камеры кругового обзора 540° с функцией «прозрачного шасси», что позволяет контролировать препятствия под автомобилем, а видеорегистратор записывает данные со всех камер как в пути, так и на парковке.

Changan отмечает, что одной из сильных сторон обновлённого кроссовера является высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров. Передние кресла получили электрорегулировки: водительское — с шестью настройками и функцией памяти, пассажирское — с четырьмя, также предусмотрены их подогрев и вентиляция. Автоматическое смещение водительского кресла облегчает посадку. Среди опций комфорта — электропривод двери багажника с возможностью бесконтактного открытия, панорамная крыша с люком и многоцветная атмосферная подсветка салона на 256 вариантов цвета.

Ранее представители марки сообщали о планах выхода на российский рынок еще одной модели — семиместного кроссовера CS75 Pro, который, как ожидается, будет отличаться вместительным багажником и расширенными возможностями второго ряда сидений.

Автор: Иван Бахарев