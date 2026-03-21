В России запустят производство автомобилей под новым российским брендом

На бывшем заводе компании Toyota в Санкт-Петербурге в 2026 году может начаться производство автомобилей под новым брендом Senat. Об этом в четверг сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в деловых кругах.

По словам собеседника агентства, речь идет не о расширении линейки Aurus Senat, а о запуске самостоятельного бренда Senat. Он также уточнил, что производство планируется начать именно в этом году.

Ранее в СМИ появилась информация, что на мощностях бывшего предприятия Toyota в Санкт-Петербурге готовят к анонсу новую автомобильную модель. Презентация должна состояться на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Однако подробностей о самой модели пока не раскрывалось. Один из источников, знакомых с организацией будущего выпуска на этом заводе, отмечал, что впоследствии в производство будут запущены два седана и один внедорожник.

В настоящее время имя Senat ассоциируется с люксовым седаном и лимузином от Aurus — эти модели собираются на мощностях ФГУП «НАМИ» в Москве и на предприятии «Соллерс Алабуга» в Елабужском районе Татарстана. Автомобили Aurus построены на Единой модульной платформе (ЕМП) и оснащаются гибридной силовой установкой, сочетающей турбированный V8 объемом 4,4 литра и электромотор мощностью 63 лошадиные силы, который установлен между двигателем внутреннего сгорания и российской девятиступенчатой автоматической коробкой передач КАТЕ.

Напомним, что завод компании Toyota в Санкт-Петербурге перешел во владение подведомственного Минпромторгу предприятия НАМИ в марте 2023 года. Ранее, в весенние месяцы 2022 года, здесь было заморожено производство, а осенью того же года компания Toyota официально объявила о закрытии завода, объяснив это отсутствием перспектив для возобновления выпуска автомобилей на данном объекте.

