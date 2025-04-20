Началось производство совершенно новой модели "Лада" в России. Все подробности о новинке

На заводе «АвтоВАЗ» стартовало производство новой модели LADA Iskra. Автомобильное семейство представлено седаном, универсалом и кросс-универсалом, заняв место между Granta и Vesta. Первые автомобили были представлены на торжественной церемонии:

Седан ярко-красного цвета и универсал в голубой расцветке спустились с конвейера. Рядом был выставлен белый ВАЗ-2101, символизируя государственный флаг России и наследие отечественного автопрома.

Новая модель построена на современной платформе CMF-B-LS, которая была модернизирована для внедрения более 1000 новых компонентов. Переработано подкапотное пространство для новых шестиступенчатой «механики» и автоматической коробки передач.

Фото: Автоновости Дня

Большое внимание было уделено безопасности и акустическому комфорту. Тестирование прошло успешно, демонстрируя высокий уровень защиты и управляемости. Новый автомобиль превосходит многие требования безопасности.

Дизайн Iskra стал более эмоциональным и молодым. Новая решетка радиатора, Х-образная светотехника, и стильные колесные диски создают сбалансированный вид. Интерьер сочетает в себе комфорт и современные технологии, с акцентом на удобство и эстетику бренда.

Фото: Автоновости Дня

Главное достоинство — высокий акустический комфорт и системы безопасности в стандартном оснащении. Официальный старт продаж новой LADA Iskra запланирован на 20 июля 2025 года, ко дню рождения «АвтоВАЗа».

Автор: Иван Бахарев