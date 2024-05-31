Продажи кроссовера Hyundai стартовали в России по выгодной цене

На отечественном автомобильном рынке появилась возможность купить кроссовер Hyundai Bayon. Самая доступная модель представлена в городе Казань - стоимость составляет 2,25 миллиона рублей.

Помимо привлекательной цены, покупателя ждут дополнительные бонусы - комплект зимней резины и полная растаможка. Автомобиль оснащен 1,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 100 лошадиных сил.

Возможности включают передний привод и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Среди опций - мультируль, однозонный климат-контроль и современное головное устройство.

Есть возможность заказать автомобиль 2024 года выпуска, но придется немного подождать и заплатить чуть больше - от 2 531 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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