В России стартовали продажи Belgee X50+ Onyx: где был реализован первый «черный» кроссовер

В России стартовали официальные продажи новой специальной версии компактного кроссовера Belgee X50+ под названием «Оникс» (Onyx). Первый экземпляр этого автомобиля уже приобрели в Санкт-Петербурге, такую информацию распространило аналитическое агентство «Автостат».

Как рассказал коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский, версия Onyx, стартующая по цене от 2,76 млн рублей, займет относительно небольшую долю в общих продажах модели — примерно от 5 до 15%. Среди покупателей этой версии, по словам Шапринского, будут преобладать молодые люди до 35 лет и автолюбители, ценящие яркую, заметную внешность автомобиля с подчеркнуто спортивным и агрессивным дизайном.

На российском авторынке одним из основных соперников для Belgee X50+ Onyx называют компактные кроссоверы сегментов B и B+, среди которых — Haval Jolion, Tenet T4, Changan CS35 и UNI-S, а также Geely Cityray.



Отметим, что специальная версия Onyx создана на базе комплектации «Престиж» (Prestige). Автомобиль окрашен в «черный металлик», выделяется 18-дюймовыми колесными дисками с эффектными красными суппортами и спортивным спойлером с логотипом «S». Внутреннее оформление выдержано в черно-красных тонах, в отделке салона используются эко-кожа и черная эко-замша.

Среди основных опций Belgee X50+ Onyx, который появился в российских автосалонах в начале апреля, значатся светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, функция электроскладывания внешних зеркал, электрообогрев лобового стекла, датчик дождя, однозонный климат-контроль и интеллектуальный круиз-контроль.

Также в списке оснащения присутствует беспроводная зарядка для смартфонов, амбиентная подсветка салона с возможностью выбора цвета, оригинальные прозрачные козырьки из затемненного стекла, современная мультимедийная система с 14,6-дюймовым сенсорным экраном, электропривод багажной двери и ряд других продвинутых опций.

