В России запустили производство сидений для пикапов Sollers

Компания «Соллерс» сообщила о начале работы новой производственной линии по изготовлению автомобильных сидений для моделей пикапов Sollers ST6 (СТ6) и ST8 (СТ8). Производство размещено на территории Ульяновского автозавода. Сообщается, что годовая мощность нового участка может достигать 40 тысяч комплектов сидений. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте организации. Партнёром проекта выступила компания «Автодом».

Как стало известно, производство оснащено современными электронными системами, обеспечивающими контроль всех этапов технологического процесса. Окончательный этап включает обязательное компьютерное тестирование каждого образца продукции. Система автоматически оценивает качество затяжки крепежных элементов, а также работоспособность встроенной электроники. Контроль затрагивает такие функции, как прогрев, регулировка положений и тестирование нагревательных компонентов.

Рабочие места на линии оборудованы специальными инструментами для сборки, станциями обработки обивки паром, нанесения смазочных материалов и контроля точности геометрических параметров готовых сидений.

Открытая линия позволяет выпускать все версии сидений, предусмотренные для пикапов Sollers ST6 (СТ6) и ST8 (СТ8). В ближайшие месяцы компания намерена расширить номенклатуру и приступить к выпуску компонентов для пикапов Sollers ST9 (СТ9).

При реализации проекта используются материалы от российских производителей. В частности, отечественные поставщики обеспечивают мягкие пенополиуретановые элементы для подушек, спинок, подголовников, а также обивочные материалы и компоненты систем обогрева.