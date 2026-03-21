В России стартовали продажи нового бюджетного кроссовера Toyota, который стоит значительно меньше, чем Tenet и Belgee

В России стартовали продажи компактного кроссовера Toyota Yaris Cross, построенного на платформе популярного хэтчбека Yaris. По информации издания «Автоновости дня», дилеры с Дальнего Востока завозят праворульные версии этой модели из Японии и реализуют их через онлайн-классифайды. Минимальная стоимость автомобиля составляет 1 340 000 рублей.

Отметим, что среди официально продающихся в России аналогичных кроссоверов цены значительно выше. Так, на Belgee X50 белорусской сборки, который вскоре получит обновлённую версию X50+, цены начинаются от 2 479 990 рублей. Кроссовер Tenet T4, выпускаемый на бывшем заводе Volkswagen под Калугой, с ценником не менее 2 039 000 рублей также предлагается дороже.

За 1 340 000 рублей новый Toyota Yaris Cross можно заказать во Владивостоке. Минимальная комплектация Z включает однозонный климат-контроль, многофункциональный руль, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, кожзаменитель в отделке сидений, мультимедиасистему с сенсорным экраном и навигатором, подогрев передних сидений, круиз-контроль, а также камеру заднего вида с парковочными датчиками.

На рынке также встречаются предложения от других компаний в регионе: стоимость доставки и оформления Toyota Yaris Cross варьируется от 1 400 000 до 1 450 000 рублей. Кроме того, автомобиль в цвете «золотистый металлик» с включённым утилизационным сбором и расширенным набором опций (в том числе с системой активной безопасности ADAS и круговыми сонарами кузова) во Владивостоке оценивается в 2 399 000 рублей.

Версия Yaris Cross GR Sport, отличающаяся спортивной подвеской, задним диффузором, оригинальными бамперами, красными суппортами, а также сиденьями с выраженной боковой поддержкой, кожаным интерьером и алюминиевыми накладками на педали, в Благовещенске предлагается за 2 390 000 рублей — на 9 тысяч рублей дешевле премиальной модификации.

В Уссурийске новую Toyota Yaris Cross можно заказать примерно за 2 178 000 рублей, а в Хабаровске — за 2 780 000 рублей. В последнем случае речь идет о гибридной версии мощностью 116 лошадиных сил, оснащённой 1,5-литровым бензиновым двигателем, вариатором e-CVT и расходом топлива на уровне 3-5 литров на 100 км.

Остальные автомобили, включая наиболее дорогое предложение из подмосковных Мытищ стоимостью 2 800 000 рублей, комплектуются атмосферным 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 120 лошадиных сил и бесступенчатым вариатором Direct Shift с передним приводом.

Toyota Yaris Cross собирается на модульной платформе TNGA-B — самой компактной архитектуре среди «глобальных» платформ производителя. Его размеры составляют 4180 мм в длину, 1765 мм в ширину и 1565 мм в высоту при колёсной базе 2560 мм, что лишь на 5 мм больше показателя у исходного хэтчбека Yaris.

Также напомним, что в 2024 году на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется запуск производства автомобилей под новым российским брендом Senat. Информации о конкретных моделях пока нет.

Автор материала: Иван Бахарев