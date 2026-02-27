В России появился новый доступный кроссовер Toyota, который стоит меньше, чем Belgee и Tenet

На российском автомобильном рынке начались поставки компактного кроссовера Toyota Raize из Японии и Объединённых Арабских Эмиратов. Эта модель является самой компактной и доступной среди всех SUV бренда Toyota на мировом рынке. Как сообщает издание «Автоновости дня», автомобиль в основном продаётся по предварительным заказам, а минимальная цена на одной из площадок составляет 1 750 000 рублей.

В сравнении с официально представленными на российском рынке кроссоверами аналогичного класса, стоимость Toyota Raize заметно ниже. Так, Tenet T4, выпуска 2025 года и являющийся локализованным вариантом модели Chery, стартует с цены 2 295 000 рублей. Стоимость Belgee X50, сборка которого осуществляется в Белоруссии, начинается от 2 479 990 рублей. За новый Changan CS35 Max, который начал поступать в продажу несколько дней назад, дилеры просят минимум 2 599 900 рублей.

Компактный Toyota Raize в России предлагается как в леворульной версии из ОАЭ, так и в праворульной, прибывающей из Японии. Например, компания из Владивостока привозит по заказу базовую комплектацию с правым рулём за 1 750 000 рублей. В первичном оснащении присутствуют стандартный пластмассовый руль без опций, кондиционер, ручной стояночный тормоз и стальные колёсные диски с декоративными пластиковыми колпаками.

Более продвинутая по комплектации праворульная версия из Японии оценивается компанией из Владивостока в 1 790 000 рублей. Судя по фотографиям, такие автомобили оборудованы кожаным мультифункциональным рулевым колесом, однозонным климат-контролем, противотуманными фарами и легкосплавными колёсными дисками.

Леворульные Toyota Raize, поставляемые из ОАЭ, стоят немного дороже – цены начинаются от 1 950 000 рублей. За такую сумму автомобиль также можно заказать во Владивостоке, но комплектация, как правило, остаётся базовой: присутствует кондиционер и мультируль с кнопками управления лишь мультимедийной системой. В Чебоксарах и Москве такой кроссовер предлагается к заказу за 1 980 000 рублей, а в Омске и Краснодаре за аналогичный автомобиль просят, соответственно, 2 200 000 и 2 250 000 рублей.

Что касается технических характеристик, все указанные Raize оснащаются 1,2-литровым атмосферным двигателем WA-VE мощностью 87 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором. Вместе с тем, среди автомобилей в наличии встречаются версии с 1,0-литровым турбированным двигателем мощностью 98 л.с., который также комплектуется вариатором D-CVT от Daihatsu.

В Новосибирске выставлен на продажу новый леворульный Toyota Raize с 98-сильным мотором стоимостью 2 150 000 рублей. В Екатеринбурге и Магнитогорске аналогичные кроссоверы оценены, соответственно, в 2 300 000 рублей и выше, а в Петрозаводске частное лицо просит за такой автомобиль 2 400 000 рублей.

Ранее стало известно, что Toyota Raize вошёл в список пяти самых востребованных подержанных машин марки Toyota, которые чаще всего ввозят россияне. Вместе с ней в этот ТОП-5 входят модели Corolla, Yaris, Wish, а также RAV4.

Автор: Иван Бахарев