В России появился в продаже новый бюджетный кроссовер Skoda, стоимостью ниже, чем у Tenet и Belgee

В России начались продажи обновленного кроссовера Skoda Karoq китайской сборки, который пришел на смену ранее выпускавшейся в Нижнем Новгороде локализованной версии. В отличие от прежней модели, новый Karoq отличается увеличенными на 5 сантиметров длиной кузова и колесной базой. Как выяснили «Автоновости дня», минимальная стоимость автомобиля на одном из классифайдов составляет 1 700 000 рублей.

На российском рынке официально представлены и другие компактные кроссоверы, однако их стоимость заметно выше. Например, Tenet T4, собираемый на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге, предлагается не дешевле 2 039 000 рублей. Новинка с белорусского предприятия — Belgee X50+ — после появления «черной» спецверсии доступна от 2 319 990 рублей, а модель Belgee X50 стартует с отметки 2 479 990 рублей.

Самое доступное предложение на Skoda Karoq из Китая обнаружено во Владивостоке — местная компания оценила автомобиль в 1 700 000 рублей. За эту сумму покупатель получает кроссовер с комбинированной кожано-тканевой отделкой салона, многофункциональным рулем с пластиковым ободом, медиасистемой с сенсорным дисплеем, несколькими USB-портами для зарядки, подогревом передних сидений и наружных зеркал, двухзонным климат-контролем, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, кондиционером и камерой заднего вида с парктрониками.



Во Владивостоке также предлагают версию Skoda Karoq с расширенным набором опций за 2 050 000 рублей. Этот вариант отличается кожаной (эко-кожа) отделкой интерьера, многофункциональным рулем, выполненным из кожи, наличием камеры кругового обзора, а также электрорегулировкой водительского кресла в трех направлениях, помимо уже упомянутых мультимедиа и климат-контроля.



В других регионах России цены на новый Skoda Karoq варьируются. В Тюмени автомобиль с комбинированным салоном и пластиковым рулем можно заказать за 2 307 000 рублей, а в Екатеринбурге — за 2 348 000 рублей. В Кургане и Новосибирске кроссовер с кожаной отделкой и кожаным рулем оценивается в 2 350 000 рублей.

В Санкт-Петербурге и Набережных Челнах стоимость Skoda Karoq нового поколения достигает 2 490 000 рублей, а в Москве — не менее 2 560 000 рублей. В Подмосковье автомобиль доступен за 2 400 000 рублей, в Чебоксарах — за 2 891 000 рублей, а в Казани, Чебоксарах и Набережных Челнах цена достигает 3 100 000 рублей.

В ряде других городов также заявлены предложения на новый кроссовер: в Волгограде стоимость составляет 3 180 000 рублей, в Оренбурге — 3 190 000 рублей, в Екатеринбурге и Воронеже — 3 200 000 рублей, в Симферополе — 3 250 000 рублей, а в Брянске, Стерлитамаке и Ростове-на-Дону — 3 300 000 рублей.

На российский рынок новый Skoda Karoq китайской сборки поставляется только с одним вариантом двигателя — 150-сильным турбомотором объемом 1,4 литра, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG. Привод вне зависимости от комплектации — исключительно передний. В Китае также выпускается версия с 1,2-литровым 116-сильным мотором, однако она в Россию не поставляется.

Стоит отметить, что на текущей неделе компания Skoda представила первые официальные изображения совершенно нового электрического кроссовера Peaq. Эта модель, воплотившая в себе идеи концепта Vision 7S, станет технологическим и имиджевым флагманом чешского бренда, открывая новую страницу в его истории.

Автор: Иван Бахарев