В России появился в продаже новый бюджетный кроссовер, который «стоит дешевле Belgee и Tenet»

На российском рынке через параллельный импорт появился новый кроссовер Kia Sonet, относящийся к «глобальному» бренду. Как удалось выяснить изданию «Автоновости дня», данный мини-кроссовер, который обладает габаритами меньше знакомого россиянам Kia Seltos, теперь можно приобрести напрямую или заказать под индивидуальные требования. Минимальная стоимость модели начинается от 1 750 000 рублей.

Для сравнения, недавно поступивший в продажу на российском рынке паркетник Belgee X50+, который в фирменной линейке Belgee занимает позицию самого доступного, предлагается минимум за 2 319 990 рублей даже в стартовой комплектации. Модель Tenet T4 калужской сборки в версиях 2026 года стоит от 2 119 000 рублей, а цены на новую компактную модель Jaecoo J6 стартуют от 2 290 000 рублей.

Минимальная цена на Kia Sonet на данный момент зафиксирована в Иркутске. По сообщению в объявлении, за 1 750 000 рублей покупатель может рассчитывать на кроссовер с интерьером из эко-кожи, многофункциональным рулём с кожаной отделкой, цифровой приборной панелью, системой климат-контроля и мультимедийной системой с сенсорным монитором.

Во Владивостоке вариант Kia Sonet с аналогичной комплектацией обойдётся не ниже 1 800 000 рублей, в Находке — от 1 900 000 рублей, а в Новосибирске предложили кроссовер за 2 200 000 рублей, отличающийся двухцветной окраской кузова и отделкой салона в чёрно-белом исполнении. Этот вариант также оборудован цифровой панелью приборов, мультимедийной системой и люком.

На сегодняшний день, согласно информации с трёх крупнейших онлайн-классифайдов, наличие новых Kia Sonet отмечено только у одного частного дилера в Астрахани. Здесь представлены кроссоверы в красном и сером цветах, каждый по цене 2 950 000 рублей. Между тем, уровень оснащения этих автомобилей ниже: уменьшенный размер мультимедийного экрана, аналоговые приборы и отсутствие климат-контроля и кнопочного запуска двигателя.

Все модификации Kia Sonet, поставляемые в Россию, имеют сходную техническую начинку. Под капотом установлен атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 115 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором и приводом на передние колёса. В основе используемая платформа от компактного кроссовера Hyundai Venue. Производство модели организовано на индийском предприятии Kia в Анантапуре.

Напомним, ранее в России начал продаваться обновлённый кроссовер Kia Sportage пятого поколения. Рестайлинговая версия, представившаяся на корейском рынке в конце 2024 года, сегодня уже доступна для заказа по каналам альтернативных поставок. Минимальная стоимость новинки стартует от 3 370 000 рублей.

