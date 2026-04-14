В России появился доступный «японец» с внедорожными качествами, который обходится дешевле УАЗа и «Нивы»

На российском автомобильном рынке появился новый представитель сегмента японских кей-каров — Suzuki Hustler. Отличительной чертой этой модели являются выразительный угловатый дизайн, массивные бампера и заметный защитный обвес. Как выяснили «Автоновости дня», приобрести такую машину теперь можно минимум в двух вариантах, стоимостью от 1 650 000 рублей.

Стоит отметить, что Suzuki Hustler официально создаётся исключительно для внутреннего рынка Японии, поэтому в Россию автомобиль поступает в модификации с правым рулём, что может стать неожиданностью для некоторых покупателей. Внешний вид новинки отдалённо напоминает культовые внедорожники и ассоциируется с уменьшённой версией Toyota FJ Cruiser или Jeep Renegade. К особенностям относится небольшой передний и задний свес, а также клиренс, составляющий 180 миллиметров.



Фото: Автоновости Дня

Оформить заказ на Suzuki Hustler сегодня можно во Владивостоке. Первая представленная машина оценивается в 1 650 000 рублей, а за второй экземпляр просят на 50 тысяч рублей больше. Оба автомобиля построены на переднеприводной платформе и укомплектованы гибридной установкой SHVS от Suzuki, базирующейся на трёхцилиндровом турбированном моторе объёмом 0,66 литра и мощностью 64 лошадиные силы. За плавную работу трансмиссии отвечает вариатор, а наличие электрического стартер-генератора способствует экономии топлива при старте движения.

В арсенале комплектаций значатся мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, кожаный многофункциональный руль, климат-контроль с одной зоной, приборная панель с горизонтальным дисплеем, а также различные электронные помощники водителя. Помимо этого, автомобили оснащены подогревом передних сидений, адаптивным круиз-контролем, системой движения в пробках (Stop & Go), камерой кругового обзора и полностью светодиодной оптикой.



Фото: Автоновости Дня

Дополнительным преимуществом Suzuki Hustler является полностью трансформируемый салон: все сиденья складываются в ровный пол. Переднее пассажирское место при необходимости превращается в удобный столик, а багажное отделение и спинки задних кресел выполнены из легко очищаемого пластика — это решение подойдёт для транспортировки саженцев, спортивного инвентаря или грязного оборудования. Внутри предусмотрено множество ниш для хранения мелочей, подстаканников и отдельный ящик под сиденьем пассажира.

В сравнении с российскими аналогами Suzuki Hustler выглядит вполне конкурентоспособно по цене. Например, УАЗ «Буханка» с двухрядной кабиной на сегодняшний день продаётся минимум за 1 690 000 рублей, а самый доступный внедорожник «Хантер» стоит от 1 720 000 рублей. Стоимость же LADA Niva Travel в максимальных комплектациях стартует с 1 789 000 рублей.

Рынок компактных внедорожников в России также пополнился недавно представленной моделью Suzuki S-Presso, разработанной для Индии силами Maruti Suzuki. На местном рынке эта машина реализуется по цене до 600 тысяч рублей, однако в России её стоимость, включая поставки из ОАЭ, начинается с 1 490 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев