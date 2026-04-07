В России стартовала распродажа китайских автомобилей: "Можно купить в два раза дешевле новых"

Крупная российская лизинговая компания объявила о начале масштабной распродажи автомобилей FAW, ранее работавших в службе такси. Объявления о продаже около 50 автомобилей появились на одном из популярных онлайн-классифайдов. Большинство выставленных машин — это лифтбеки Bestune B70 2023 года, отличающиеся жёлтой плёнкой с фирменным брендированием «Яндекс Такси».

Самое доступное предложение составляет 1 189 400 рублей: за эту сумму доступен Bestune B70 с пробегом в 170 695 километров. В то же время самая дорогая из выставленных машин имеет пробег 86 347 километров и продается за 1 551 000 рублей. Для сравнения, аналогичный новый Bestune B70 в обновлённой версии предлагает производитель минимум за 2 844 000 рублей, а с учетом прямой скидки в 500 000 рублей — за 2 344 000 рублей.

Таким образом, приобретение китайского бизнес-лифтбека с «таксишным» прошлым может обойтись в два раза дешевле нового автомобиля. В ценовом диапазоне от 1 189 400 до 1 551 000 рублей сейчас можно приобрести разве что новую LADA Granta в кузове седан в комплектации Life, стоимость которой стартует от 1 188 000 рублей.



Кроме лифтбеков, на продажу выставлены и кроссоверы FAW, также выведенные из службы такси. Как уточнили «Автоновости дня», модель Bestune T77, которая уже не входит в официальную линейку марки в России, предлагается за 1 754 600 рублей при пробеге 150 680 километров. Второй вариант с пробегом 85 723 километра стоит 1 530 000 рублей. Оба автомобиля выполнены в желтой оклейке и имеют соответствующие обозначения сервиса заказа такси.



С 1 марта этого года в России вступило в силу законодательство, регламентирующее локализацию такси. Теперь автомобили Bestune и другие китайские марки нельзя закупать в таксопарки, если они не соответствуют определённым условиям и не включены в специальный перечень Министерства промышленности и торговли. Недавно этот список был расширен, в том числе, за счет нескольких кроссоверов Haval и одной модели Tenet.

Тем не менее, статус самозанятого позволяет водителям получать разрешение на работу в такси без ограничений по марке и модели автомобиля. Как гласит закон, утверждённый Госдумой в декабре прошлого года, физические лица могут включать свои авто в региональные реестры такси, если транспортное средство находится в их собственности не менее полугода и используется исключительно владельцем. Такая возможность сохранится до 1 января 2033 года, чтобы отрасль смогла плавно перейти к новым требованиям.

Автор: Иван Бахарев