Импорт легковых автомобилей из Южной Кореи становится все более популярным в России

В Российской Федерации продолжается увеличение ввоза легковых автомобилей уже третий месяц подряд. По данным РИА «Новости», в июле зафиксировано увеличение почти на четверть по сравнению с предыдущим месяцем и за год, достигнув отметки в 57,6 миллионов долларов. Эти данные опубликованы корейской статистической службой.

Объем импорта легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию в июле увеличился на 24,6% по сравнению с июнем и составил 57,6 миллионов долларов. За год же, с июля 2023 года, наблюдается прирост на 24,4%.

В июле текущего года поставки автомобилей достигли максимального значения с февраля. Специалисты отмечают, что рост поставок наблюдается с мая, после двух месяцев спада. Так, в июне было поставлено автомобилей на сумму 46,3 миллиона долларов, в мае - 41,6 миллиона, в апреле - 39,3 миллиона, в марте - 44,3 миллиона.

С начала года и до июля объем закупок южнокорейских автомобилей Россией сократился по сравнению с прошлым годом. Поставки за этот период уменьшились на 28,2% и составили 350,8 миллиона долларов.

В прошлом году Россия потратила на покупку южнокорейских автомобилей 651,6 миллиона долларов. По данным статистики, Россия занимает 13-е место в списке основных рынков для автомобильной промышленности Южной Кореи. Доля России в корейском экспорте составляет 1,12%. Лидерство в этом списке удерживает Америка, доля которой в июле составила 47,3%.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что в Россию могут начать массово поставлять запчасти для популярных корейских автомобилей.