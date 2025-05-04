Раритетную «Победу» выставили на продажу за 900 тысяч рублей в России

В Магнитогорске можно приобрести подержанный автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» выпуска 1954 года. Продавец заверяет, что после капитального ремонта машина выглядит как новая.

Такая же модель в своё время находилась в личном гараже советского актёра Анатолия Папанова. За этот образец советской классики покупатели готовы выложить 900 000 рублей, как сообщает портал URA.news.

По словам продавца, автомобиль хранился в гараже и регулярно проходил все необходимые технические обслуживания. У «Победы» нет никаких неисправностей, а заявленный пробег достигает 250 000 километров. Дополнительные подробности можно узнать у владельца по указанному телефону.

Как стало известно ранее, было проведено исследование о стоимости популярных советских автомобилей на текущий момент.