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Раритетную «Победу» выставили на продажу за 900 тысяч рублей в России

Подержанная ГАЗ М-20 «Победа» 1954 года в Магнитогорске: история, цена, состояние. Продавец утверждает, что после капремонта автомобиль выглядит как новый. За советскую классику просят 900 тысяч рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.05.2025, 07:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Магнитогорске можно приобрести подержанный автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» выпуска 1954 года. Продавец заверяет, что после капитального ремонта машина выглядит как новая.

Такая же модель в своё время находилась в личном гараже советского актёра Анатолия Папанова. За этот образец советской классики покупатели готовы выложить 900 000 рублей, как сообщает портал URA.news.

По словам продавца, автомобиль хранился в гараже и регулярно проходил все необходимые технические обслуживания. У «Победы» нет никаких неисправностей, а заявленный пробег достигает 250 000 километров. Дополнительные подробности можно узнать у владельца по указанному телефону.

Как стало известно ранее, было проведено исследование о стоимости популярных советских автомобилей на текущий момент.

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