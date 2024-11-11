В России можно будет арендовать автомобиль без залога

Сервис «Авито Авто» объявил о внесении изменений в принцип аренды автомобилей: теперь российским клиентам предлагается взять машину на прокат без внесения залога.

На данный момент арендаторы обычно вносят депозит или залог за автомобиль, с которого позже могут вычесть сумму возможных штрафов, ремонта и других расходов. Такая схема взаимодействия между сторонами является распространенной. «Авито» стремится предоставить россиянам возможность арендовать транспорт без дополнительных затрат.

Пользоваться арендой без залога смогут пользователи платформы «Авито Авто» из 29 российских регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Ставропольский край и другие.

Компания «Авито» готова возмещать владельцам автомобилей возможные затраты: в тестовом режиме на компенсации заложено до 20 000 рублей на каждый арендованный автомобиль.

Эксперты считают, что новая схема аренды автомобилей может стать популярной. На данный момент залоговые суммы могут достигать 250 000 рублей, а возврат средств иногда занимает до целого месяца. Многих потенциальных арендаторов такие условия отпугивают.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что перед увеличением утилизационного сбора в январе российский авторынок насытился японскими автомобилями.