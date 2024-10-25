Впервые в истории в России может появиться электромобиль от компании JAC.

Китайский автопроизводитель JAC готовится к запуску своего электромобиля E30X на российском рынке, который будет позиционироваться как идеальный городской хэтчбек. Об этом сообщила официальная пресс-служба компании. Пока точные сроки появления автомобиля E30X в России не уточнены, однако стоит отметить, что данный электромобиль уже представлен на рынках ОАЭ и Белоруссии.

Электрокар E30X от JAC отличается высокой проходимостью - на одном заряде он способен проехать около 500 километров. Дизайн кузова выполнен в стиле, который автопроизводитель называет "bubble design". Модель построена на платформе DI второго поколения, что позволяет не только выпускать компактные автомобили, но и создавать седаны и кроссоверы.

Электромобиль JAC E30X, представленный в Белоруссии, имеет следующие размеры: 4025х1770х1560 миллиметров. Колесная база составляет 2620 мм, а диски имеют диаметр 17 дюймов. Запас хода автомобиля варьируется от 405 до 505 километров в зависимости от комплектации. Электродвигатель обладает мощностью 100 кВт и крутящим моментом 175 Нм. Кроме того, электромобиль оснащен 3 режимами движения для максимального удобства водителя.